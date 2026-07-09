Facundo Tello demoró la ejecución del penal de Mbappé: la queja de Francia

El árbitro argentino fue muy cuestionado por el chequeo de la infracción que lo llevó a demorar la orden.

Facundo Tello tuvo participación clave en el partido entre Francia y Marruecos , que abrió los cuartos de final del Mundial 2026 . El árbitro argentino dirigió lo que hasta ahora es el cotejo más importante de su vida profesional.

Antes de la primera pausa de hidratación, Mbappé cayó en el área y el juez no dudó en cobrar penal. Sin embargo, después la ejecución se demoró casi un minuto porque desde el VAR Hernán Mastrángelo chequeó la jugada.

La infracción de Mazraoui parecía clara, pero el equipo arbitral no jugó rápido y la ejecución se demoró bastante con una acción en la que, a juzgar por las imágenes, no había mucho por revisar.

Es sabido que, en el fútbol, cualquier demora en patear un penal siempre favorece al equipo al que le cobraron la falta, porque expone al ejecutante a pensar demasiado en su remate.

En la transmisión oficial, el zócalo indicaba que se estaba chequeando el penal.

En este caso, ese tiempo prolongado con el partido totalmente detenido, terminó con una pésima ejecución de Mbappé.

¡PENAL PARA FRANCIA!



Kylian Mbappé cayó en el área de Marruecos tras la falta de Noussair Mazraoui.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CZCQioSx8B — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Después, los franceses, incluyendo el propio Mbappé, protestaron al juez por esa tardanza.

Tello es el mejor árbitro argentino, pero la previa tuvo polémica en torno a su designación. Al representar a la AFA, las suspicacias no tardaron en aparecer y el propio Didier Deschamps habló al respecto en la previa.

Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido”.

El seleccionador de 57 años aclaró que “siempre hay decisiones que pueden generar debate” en torno al papel arbitral y agregó: “Todo depende de la perspectiva”. Pero evitó profundizar su mirada en la labor de Tello: “Pueden cuestionarlo, pero yo actúo bajo el principio de que hay citas programadas y no podemos hacer nada al respecto. Me aseguro de confiar en los árbitros”.

“Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival”, se sinceró. A continuación, buscó darle un corte a la situación: “Todo lo contrario. Está ahí para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible”.

El debate por las designaciones de los árbitros en los partidos de Argentina y Francia

La designación de Francois Letexier como árbitro principal de Argentina-Egipto significó una alarmante falta de prudencia de la Comisión de Árbitros de la FIFA. Para muchos especialistas se trató de un error político e institucional que atentó contra la imagen de imparcialidad que debe proteger una Copa del Mundo, ya que Albicelestes y franceses mantienen una rivalidad futbolística desde la final de Qatar 2022 y ambos equipos continúan en la pelea por el título.

Sin embargo, el trabajo del experimentado juez, uno de los mejores de Europa, para muchos de sus colegas fue impecable. Su primera decisión importante fue la sanción de un claro penal por una infracción de Haissem Hassan a Nicolás Tagliafico, que fue malogrado por Lionel Messi en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, Egipto ganaba 1-0 y Mostafa Ziko marcó el segundo tanto, pero el encargado francés del VAR, Jérome Brisard, advirtió una evidente falta a Lisandro Martínez en el origen de la jugada y llamó a Letexier, quien miró todo en el monitor, invalidó el gol y cobró tiro libre para el campeón del mundo en campo rival.

Sobre el final, el cuadro africano reclamó presuntos penales inexistentes a Mohamed Salah y Hamdy Fathy en la acción terminada por Enzo Fernández. Previo al saque de mitad de cancha, fue expulsado un ayudante egipcio que intentó increpar a Messi de forma violenta. Y al término del encuentro, Ziko apuntó su mirada hacia un único culpable: “El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quería que ganáramos. Fue un partido amañado”. “Felicidades a Argentina por otro Mundial, al parecer”, lanzó en un tono irónico.