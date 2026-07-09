Del gol de Di María al Mundial 2026: la coincidencia que ilusiona en la previa de Argentina-Suiza

La selección se prepara con vistas al partido de cuartos de final de la Copa del Mundo, el próximo sábado.

El próxima sábado quedará marcado en el calendario futbolero no solo porque Argentina y Suiza se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026 , sino por una curiosidad temporal que encendió las redes sociales y reavivó uno de los goles más resonantes de la historia reciente de la Albiceleste.

La cuenta @Perla_Londres en X fue la encargada de plantar la semilla del asombro con un tuit que recorrió el planeta en cuestión de horas: “QUÉ CÓMO ME ACABO DE ENTERAR QUE DI MARÍA LE HIZO EL GOL A SUIZA EN 2014 EXACTAMENTE EN LA FECHA DEL PARTIDO 11:07:26” . El post, que ya acumula miles de interacciones, pone sobre la mesa un dato que al menos resulta inquietante: aquel tanto del Fideo en los octavos de final de Brasil 2014 llegó en el minuto 117 con 26 segundos del cronómetro. La fecha del próximo cruce es 11/07/26.

El 1 de julio de 2014, en el Arena Corinthians de San Pablo, Argentina transpiró y mucho ante una Suiza que había llevado el partido al alargue. Cuando todo parecía encaminarse a los penales, Lionel Messi recibió en tres cuartos de cancha, encaró, asistió a Di María por derecha y Fideo definió con un zurdazo impecable al palo más lejano. El grito de los hinchas argentinos resonó en todo Brasil y el cronómetro marcaba 117:26. Un instante que quedó grabado con fuego en la memoria colectiva.

Once años después, ese sello temporal se reencarna en una fecha: 11/07/26. La coincidencia es tan precisa como azarosa, y la comunidad futbolera, siempre ávida de narrativas, no tardó en construir su propia leyenda. “El tiempo hace guiños”, escribió un usuario. “No es casualidad, es destino”, sentenció otro. Lejos de buscarle un sentido místico, los hinchas celebran la anécdota como un condimento más en la previa del partido.

En los pasillos de las redes sociales, el fenómeno se viralizó con la velocidad del contraataque. Periodistas, exjugadores y cronistas se subieron a la ola para recordar el gol y preguntarse si la numerología tiene cabida en el deporte más pasional del mundo.

Por supuesto, desde el punto de vista estrictamente táctico, ningún empalme numérico inclinará la balanza. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá que resolver un desafío mayúsculo frente a un rival europeo que históricamente se caracteriza por su orden defensivo, su intensidad en el mediocampo y su capacidad para aprovechar los descuidos ajenos. Suiza no es un hueso fácil de roer, y el 11 de julio no habrá magia numérica que reemplace el trabajo físico, la concentración o la efectividad.

Sin embargo, el folclore del fútbol vive de estos guiños. La coincidencia entre el 117:26 y el 11/07/26 es un regalo para la previa. Los hinchas argentinos, que suelen aferrarse a señales y presagios, han tomado el dato como un amuleto más en la maleta rumbo a la cancha. Del otro lado, los suizos posiblemente sonrían ante la anécdota y prefieran centrarse en el plan de partido.

Sea casualidad, simple coincidencia o un guiño del reloj universal, lo cierto es que el 11 de julio de 2026 el balón rodará en el césped y los números quedarán en la tribuna.

Cuando el árbitro marque el inicio, seguro que algún hincha mirará el reloj y recordará que, hace once años, un zurdazo de Ángel Di María escribió su nombre en la historia con un sello que, hoy, resuena como un eco perfecto.

Al final, los empalmes numéricos son parte de la mística mundialista: unen generaciones, generan memes y demás. Y aunque el ganador del duelo será el que mejor juegue —y no el que tenga mejor relación con el calendario—, esta historia ya forma parte de la previa.

Porque el fútbol, más que un juego, es también eso: la memoria que se cruza con el presente, los números que se alinean y una hinchada que siempre busca un motivo para soñar. El 11/07/26, cuando el balón comience a rodar, Di María ya habrá cumplido su parte del guión. El resto, como siempre, lo escribirán los jugadores.