¿Se tira?: el video del penal a Mbappé que genera polémica

Facundo Tello, árbitro argentino, cobró la pena máxima para Francia, pero una cámara lenta abrió la duda sobre la falta.

Francia venció 2-0 a Marruecos y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 , donde enfrentará al ganador entre España y Bélgica. Una de las jugadas polémicas del partido fue el penal que Facundo Tello , árbitro argentino, le dio a los europeos en el primer tiempo por una falta sobre Kylian Mbappé.

La revisión sobre la acción fue larga, aunque se debió a una jugada previa y no a la falta en sí, pero un video en cámara lenta que circula en las redes sociales abrió el debate sobre si el delantero francés se tira en el área.

A los 24 minutos del primer tiempo, Francia sacó una contra rápida, en la que Olise habilitó por izquierda a Mbappé, que gambeteó a Mazraoui dentro del área y cayó por un trancazo del marroquí. Facundo Tello no dudo y cobró la pena máxima, aunque el VAR estuvo revisando durante tres minutos la jugada, por una acción anterior.

En redes sociales se abrió la polémica: en cámara rápida parece claro el penal sobre Mbappé, pero al analizarlo cuadro por cuadro, parece que el francés busca el contacto y se empieza a tirar en la previa del contacto. El VAR no llamó al árbitro principal para revisarla.

Tremendo robo de Francia



Piletazo histórico de Mbappé sin que el jugador de Marruecos lo haya tocado.



Se imaginan si le hubieran dado este penal a Messi??? pic.twitter.com/ZwWhfh3aPO — Mati Smith (@Trumperizar) July 9, 2026

Yassine Bono le terminó tapando el disparo al delantero del Real Madrid, que lo pateó muy centrado y no pudo vencer al arquero marroquí, que es un experto en la materia.

¡¡BONO LE TAPÓ EL PENAL A KYLIAN MBAPPÉ, TRAS REVISIÓN DE VAR!!



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Tras el fallo del penal, Mbappé tuvo una fuerte discusión con el árbitro, siendo la causa el tiempo que tardó el VAR en convalidar la decisión. Fueron tres minutos en los que el francés estuvo esperando con la pelota para patear. En la protesta, le hizo un gesto a Tello con la mano bastante repudiable.

El RECLAMO de KYLIAN MBAPPÉ a FACUNDO TELLO por la DEMORA en la confirmación del PENAL, que posteriormente fue ATAJADO por BOUNOU.



Entre el cobro del árbitro y la ejecución, pasaron 3 MINUTOS y 11 SEGUNDOS.pic.twitter.com/CngUL5ms2M — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 9, 2026

Así fue la victoria de Francia sobre Marruecos

Tras un primer tiempo en el que Francia hizo figura a Bono, con el penal como situación más clara, la diferencia llegó en el complemento cuando a los 60 minutos, Mbappé recibió un pase de Doué y definió con un remate con efecto al palo más alejado para marcar el 1 a 0.

¡¡TREMENDO GOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA ANTE MARRUECOS!! pic.twitter.com/ZXL83ldE0l — dataref (@dataref_ar) July 9, 2026

Apenas seis minutos después, el delantero participó en otra acción ofensiva al asistir a Dembélé, quien avanzó desde la medialuna y definió junto al palo izquierdo para establecer el 2 a 0 definitivo.

¡APARECIÓ EL BALLON D'OR! OUSMANE DEMBÉLÉ Y UNA DEFINICIÓN RASANTE PARA LOGRAR EL 2-0 PARCIAL DE FRANCIA



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Marruecos buscó descontar con un remate de Azzedine Ounahi que controló Mike Maignan y un cabezazo de Neil El Aynaoui que salió apenas desviado, pero no logró modificar el resultado.

La selección gala tuvo un susto grande: a los 76 minutos, Mbappé se tiro al suelo en el medio campo y pidió el cambio. Deschamps lo saco rápido, y se lo vio con hielo en su tobillo cuando se sentó en el banco de suplentes. Finalmente, en los festejos por el pase a la semifinal, las cámaras lo siguieron y se lo vio caminando y saltando con normalidad.

KYLIAN MBAPPÉ PIDIÓ EL CAMBIO Y DEJÓ LA CANCHA POR UNA MOLESTIA FÍSICA. pic.twitter.com/8GdSt7xdZQ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 9, 2026

Francia cerró la victoria y avanzó a las semifinales del Mundial, en donde tendrá el duro trabajo de medirse ante España de Lamine Yamal o Bélgica de Thibaut Courtois.