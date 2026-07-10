Una figura de Francia menospreció a Marruecos con fuertes declaraciones tras eliminarlos del Mundial 2026

Minutos después de haber confirmado la victoria 2-0 ante Marruecos y el pase a las semifinales, una figura francesa lanzó una fuerte chicana que no pasó desapercibida.

La Selección de Francia es un aplanadora. Ya está en semifinales del Mundial 2026 y todavía no ha tenido momentos de suma tensión, porque no le convierten en demasía y su delantera es implacable con un Kylian Mbappé estelar. Saben que son candidatos, al punto tal que algunos jugadores gozan del presente con distintas chicanas para sus rivales.

Luego de la victoria contundente por 2-0 , una figura del equipo francés fue dura con sus palabras al bajarle el precio al seleccionado marroquí que atraviesa un gran presente en los últimos años con un tercer puesto en Qatar y ahora en esta edición llegando hasta los cuartos de final.

Fue el mediocampista Adrien Rabiot quien lanzó frases polémicas. "Teníamos poco que temer de este equipo", dijo y menospreció: "No eran peligrosos. Sentimos que en los momentos en que no teníamos la posesión y se la dejábamos a ellos, no lo eran."

Con el error cometido en su frase, soltó un pequeño elogio: "Es sorprendente, pero siguen siendo un equipo que puede marcar la diferencia en cualquier momento porque tienen jugadores individuales extraordinarios. Por eso siempre tenemos que estar alerta. Los avasallamos".

"Faire quelque chose de grand !"

La RÉACTION d'ADRIEN RABIOT après FRANCE - MAROC#beINFWC2026 pic.twitter.com/bfvmUGHLGD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 9, 2026

Por otra parte, analizó: "Estábamos muy concentrados. Y luego, con el balón, lo manejamos bien. Aunque empezamos mal con el penal que atajó Bounou, nos mantuvimos en la pelea. Ahí también se ve la fuerza del equipo porque mostramos determinación y resiliencia. El grupo es excepcional. Todos están unidos y es magnífico."

Facundo Tello demoró la ejecución del penal de Mbappé: la queja de Francia

Facundo Tello tuvo participación clave en el partido entre Francia y Marruecos, que abrió los cuartos de final del Mundial 2026. El árbitro argentino dirigió lo que hasta ahora es el cotejo más importante de su vida profesional.

Antes de la primera pausa de hidratación, Mbappé cayó en el área y el juez no dudó en cobrar penal. Sin embargo, después la ejecución se demoró casi un minuto porque desde el VAR Hernán Mastrángelo chequeó la jugada.

La infracción de Mazraoui parecía clara, pero el equipo arbitral no jugó rápido y la ejecución se demoró bastante con una acción en la que, a juzgar por las imágenes, no había mucho por revisar.

Es sabido que, en el fútbol, cualquier demora en patear un penal siempre favorece al equipo al que le cobraron la falta, porque expone al ejecutante a pensar demasiado en su remate.

En la transmisión oficial, el zócalo indicaba que se estaba chequeando el penal.

En este caso, ese tiempo prolongado con el partido totalmente detenido, terminó con una pésima ejecución de Mbappé.

¡PENAL PARA FRANCIA!



Kylian Mbappé cayó en el área de Marruecos tras la falta de Noussair Mazraoui.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CZCQioSx8B — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Después, los franceses, incluyendo el propio Mbappé, protestaron al juez por esa tardanza.

Tello es el mejor árbitro argentino, pero la previa tuvo polémica en torno a su designación. Al representar a la AFA, las suspicacias no tardaron en aparecer y el propio Didier Deschamps habló al respecto en la previa.

Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes, que arbitraron otro partido”.

El seleccionador de 57 años aclaró que “siempre hay decisiones que pueden generar debate” en torno al papel arbitral y agregó: “Todo depende de la perspectiva”. Pero evitó profundizar su mirada en la labor de Tello: “Pueden cuestionarlo, pero yo actúo bajo el principio de que hay citas programadas y no podemos hacer nada al respecto. Me aseguro de confiar en los árbitros”.

“Considero a Marruecos mi rival. No voy a considerar al árbitro un rival”, se sinceró. A continuación, buscó darle un corte a la situación: “Todo lo contrario. Está ahí para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible”.