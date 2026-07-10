Mundial 2026: el desgarrador mensaje de Jaminton Campaz tras las amenazas por la eliminación de Colombia

El jugador de Rosario Central fue apuntado por el gol que falló ante Suiza. Habría postergado su regreso al país por seguridad.

Jaminton Campaz rompió el silencio tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026 y publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, en medio de una ola de críticas y amenazas que habría recibido contra él y su familia después de la caída ante Suiza en los octavos de final.

El extremo de Rosario Central, de 26 años, se convirtió en uno de los más señalados por los hinchas cafeteros tras errar una chance inmejorable en el minuto 115 del tiempo suplementario, cuando quedó mano a mano con el arquero Gregor Kobel y su definición se fue por encima del travesaño. El partido, disputado en Vancouver, terminó 0 a 0 y Suiza avanzó por penales 4 a 3.

En la tanda decisiva, Campaz sí convirtió su remate desde el punto penal, al igual que Juan Fernando Quintero y Luis Díaz. Los fallos de Cucho Hernández y Dávinson Sánchez sellaron la eliminación de la Tricolor.

Campaz falló una jugada clara ante Suiza.

Sin embargo, la jugada del alargue se transformó en una de las imágenes más comentadas del adiós colombiano y desató una catarata de mensajes violentos en redes sociales. El futbolista, que limitó los comentarios en sus cuentas, decidió pronunciarse públicamente.

"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza", escribió el jugador, y remató con una frase que refleja la gravedad de la situación: ninguna pasión justifica el odio ni vivir con miedo.

Las amenazas a Jaminton Campaz y el eco de un pasado doloroso

Según reveló el periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio, el volante habría postergado su regreso a Colombia por motivos de seguridad, debido a las amenazas recibidas tras el partido. Los mensajes intimidatorios habrían alcanzado incluso a su hija de cinco años, lo que generó un fuerte repudio en el ambiente del fútbol colombiano.

El comunicador trazó, además, un paralelismo estremecedor con la tragedia de Andrés Escobar, el defensor asesinado en 1994 tras el gol en contra que marcó en el Mundial de Estados Unidos. Esa comparación amplificó la preocupación por la integridad del jugador y reavivó el debate sobre la violencia de una parte de la afición.

En su mensaje, Campaz también repasó lo que significó el torneo para su carrera. Recordó que desde niño soñó con vestir la camiseta de Colombia, escuchar el himno y marcar un gol en una Copa del Mundo, un anhelo que cumplió en la fase de grupos. Lamentó no haber podido darle al país la alegría esperada, aseguró que dejó todo dentro de la cancha y que lo volvería a hacer por su selección.

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El nacido en Tumaco recibió el respaldo de varios compañeros del plantel. Uno de los más contundentes fue Juan Fernando Quintero, que le dedicó unas sentidas palabras: "Vamo arriba mi negro, te amo y te voy a extrañar".

La eliminación de Colombia tuvo, además, un condimento especial para los hinchas argentinos: Suiza, su verdugo, será el rival de la Selección Argentina este sábado a las 22 (hora argentina) en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026.