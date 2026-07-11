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en vivo Minuto a minuto LA MAÑANA | NEUQUEN - 11 de julio de 2026 - 18:53

Mundial 2026 en VIVO | Noruega e Inglaterra empatan 1 a 1 con dos golazos

El que avance se enfrentará en la semifinal a Argentina o Suiza. En la otra llave ya están Francia-España.

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En la previa de Argentina vs. Suiza, otro encuentro de cuartos de final se lleva todas las miradas, en un partido que promete emociones fuertes. Inglaterra y Noruega se miden en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Desde las 18 (hora argentina), se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami. Haaland vs. Kane, vikingos vs. leones.

La revelación del torneo, los escandinavos, buscan seguir haciendo historia luego de dejar en el camino nada menos que a Brasil en 8vos de final (victoria 2 a 1) y a Costa de Marfil por identico resultado en 16vos de final. Su figura estelar, Erling Haaland ya marcó 7 goles.

Por su parte, Inglaterra viene realizando un gran Mundial, cumpliendo con su papel de candidato. En 16vos eliminó a la RD del Congo por 2 a 1 y en 8vos de final hizo lo propio ante México (3-2) en el Azteca en un partido vibrante. Harry Kane, con un gran torneo, ya marcó 6 goles y suma 14 en citas mundialistas.

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Inglaterra lo empató antes del cierre del primer tiempo

Jude Bellingham puso el empate a los 46 minutos, luego de un pase a tras de Anthony Gordon y un buen control del mediocampisa del Real Madrid para rematar cruzado dentro del área.

Golazo de Noruega a los 36'

Andreas Schjelderup abre el marcador y pone en ventaja al seleccionado nórdico tras un remate que, al parecer era centro para Erling Haaland, termina saliendo al angulo de jordan Pickford.

El minuto a minuto de Noruega - Inglaterra

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