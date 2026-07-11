Pekerman, en exclusiva con LM Neuquén: "Messi está siendo la figura del torneo"

El experimentado entrenador habló con Sergio Dovio en la previa de un nuevo partido de la selección.

La historia de Lionel Messi en la selección comenzó hace mucho tiempo y tuvo a varios protagonistas fundamentales. El jugador que hoy vemos brillar para Argentina , había viajado en 2001 a Barcelona para jugar en inferiores del club catalán, que le pagó el ya famoso tratamiento que necesitaba para crecer con normalidad.

Los españoles querían tenerlo en sus filas, pero el rosarino siempre quiso vestir los colores de su país. Para que eso se concretara, el cuerpo técnico albiceleste de aquellos tiempos fue fundamental. Hugo Tocalli y José Néstor Pekerman cumplieron un rol decisivo y así se fue desarrollando la historia.

"En la selección le estaba faltando el título y logró todo, ¿qué más se le puede pedir? No se sabía si iba a jugar y está siendo la figura top del campeonato. Es demasiado, una carrera brillante, hay que disfrutarlo realmente" , comenzó diciendo el experimentado DT en diálogo con Sergio Dovio desde Estados Unidos.

"Ha sido, como dije yo la primera vez, en su momento cuando lo vi, e hice la gestión para que no jugar para España, él quería jugar para Argentina. Dije: Dios otra vez argentino. Yo vi su perfil y él iba camino a eso", describió Pekerman.

Leo marcó su primer gol en Mundiales contra Serbia, en el 6 a 0 de Argentina en fase de grupos.

La decisión que todos le critican a José

En el partido de cuartos de final del Mundial 2006 contra Alemania, el técnico dejó en el banco a Messi y decidió incluir a otros jugadores como Julio Cruz o Esteban Cambiasso.

"La única diferencia es que a mi me dieron con todo porque no entró en el último partido. Como se quedaron con eso nada más, se olvidaron que era un chico tímido, que todavía no era titular en su equipo, que entraba en los segundos tiempos, que igual le dimos los minutos que tenía que tener, porque yo lo antes posible quería llevarlo al Mundial", argumentó Pekerman al respecto.

Argentina empató 1 a 1 y cayó por penales ante los locales.

"En esa edad hay muchas cosas que prevalecen. Él tenía que entrar en confianza con jugadores figuras de la Argentina, de mucha experiencia, su timidez. Él nunca tuvo vestuario argentino. A los 18 años es algo muy difícil, él soñaba con eso, pero cuando llegó el momento, la responsabilidad era muy grande. Hicimos todo lo posible para que se sienta bien y tenga su debut", subrayó José.

"Yo le dije que Diego con su edad no había podido jugar en el 78' y que eso con él no iba a pasar eso. Lo antes posible tenía que estar en un Mundial", añadió.

Un cuerpo técnico que tiene su sello

Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel fueron parte del proceso de Pekerman como DT de las juveniles. Se formaron como jugadores y como personas bajo su conducción. Además, dirigió a Roberto Ayala en la selección mayor.

El cuerpo técnico actual de Argentina, campeón de todo, tiene su sello.

"Es lo que me pone contento, por eso hablaba yo que ellos tuvieron un comportamiento, siempre se veía que iban a ser grandes jugadores, que iban a ir al fútbol mundial y lo lograron. Y ahora esto de técnicos uno se daba cuenta que tienen mucha capacidad y que podían aceptar responsabilidades muy fuertes como es la selección", valoró Pekerman.