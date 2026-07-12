Polémica por la clasificación de Inglaterra: qué dijo la FIFA sobre el gol del próximo rival de Argentina

Al igual que en el tanto anulado a Croacia ante Portugal, la entidad madre puso el foco en los "latidos" de la pelota.

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica por el primer gol convertido ante Noruega . La jugada generó protestas inmediatas porque los futbolistas nórdicos aseguraron que el balón había golpeado uno de los cables que sostienen la cámara aérea del estadio de Atlanta antes de que continuara la acción. Sin embargo, la FIFA explicó que la tecnología del balón conectado descartó esa posibilidad y respaldó la decisión arbitral de convalidar el tanto .

La controversia se originó en el tiempo de descuento del primer tiempo. Tras un despeje largo del arquero Ørjan Nyland, la pelota pareció modificar su trayectoria en el aire, lo que provocó el reclamo inmediato de los jugadores del combinado escandinavo. Según la Regla 8 de la IFAB, si el balón entra en contacto con un agente externo, el árbitro debe detener el juego y reanudarlo con un bote a tierra . Pese a las protestas, el francés Clément Turpin dejó seguir la acción y Jude Bellingham terminó marcando el empate parcial para los Tres Leones.

Ante la repercusión del episodio, la entidad madre difundió un comunicado oficial durante el desarrollo del encuentro para explicar por qué el gol era válido. El organismo sostuvo que los datos registrados por el microchip incorporado al balón oficial no detectaron ningún impacto con los cables de la cámara aérea. "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire ", informó la entidad.

La explicación técnica fue todavía más contundente al momento de justificar la decisión arbitral. Según el reporte oficial, "no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". Para la FIFA, la información proporcionada por el sensor resultó suficiente para descartar cualquier interferencia externa, pese a que millones de espectadores interpretaron por televisión que la trayectoria del balón había cambiado de forma evidente.

FIFA asegura que la pelota NO tocó el cable de la cámara en el primer gol de #Inglaterra: si hubiera habido contacto, se tenía que anular.



El organismo que preside Gianni Infantino utilizó su sensor para demostrarlo.pic.twitter.com/hcpoPIgxjM — Histoporte (@histoporte_) July 11, 2026

Las críticas del DT noruego y de Martin Ødegaard

Desde el seleccionado eliminado, las críticas no tardaron en aparecer. El entrenador Ståle Solbakken aseguró que la imagen que observó desde el banco de suplentes no coincidía con la interpretación tecnológica. "El balón cayó en línea recta desde el cielo, así que cambió de dirección", afirmó el técnico, aunque luego reconoció que la decisión difícilmente pudiera modificarse. "No creo que vayamos a repetir el partido. Así que así son las cosas", lamentó tras la despedida del certamen

El capitán Martin Ødegaard también expresó su descontento una vez consumada la derrota por 2-1 en el tiempo suplementario. "Nos marcaron dos goles fáciles y el árbitro no nos ayudó en nada. Es frustrante, pero ha sido toda una aventura", declaró el mediocampista. Mientras tanto, la prensa internacional bautizó el episodio como el "Cablegate", un caso que volvió a abrir el debate sobre el peso de la tecnología frente a la percepción humana en las decisiones arbitrales durante el Mundial 2026.