Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: un médico reveló cómo estaba Diego antes de la cirugía

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En esta oportunidad habría un testimonio clave que podría complicar a la psiquiatra que atendió al futbolista.
Así estaba Maradona antes de la cirugía
El exdirector médico de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, repasó las distintas internaciones de Maradona en el sanatorio. Dijo que fue atendido en varias oportunidades, incluyendo estudios por anemia, una intervención previa y la cirugía por el hematoma subdural.
Y destacó que el primer contacto reciente con el cuadro neurológico se dio cuando el médico Luque lo contactó para organizar el traslado.
Dimitroff también señaló que los estudios posteriores confirmaron la presencia de un hematoma subdural con efecto de compresión cerebral y describió que, previo a la intervención, el exfutbolista presentaba deterioro cognitivo y dificultades para comunicarse.
“Era difícil tener una conversación con él porque estaba monosilábico, no estaba orientado y tenía dificultad para moverse”, describió.
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