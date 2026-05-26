Juicio por la muerte de Maradona en VIVO: un médico reveló cómo estaba Diego antes de la cirugía

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona . En esta oportunidad habría un testimonio clave que podría complicar a la psiquiatra que atendió al futbolista.

En esta nueva jornada se esperan declaraciones de tres médicos de la clínica Olivos , donde el exfutbolista fue operado para drenarle un hematoma subdural en la cabeza , 22 días antes de su muerte.

Uno de los testigos citados es Pablo Rubino, neurocirujano del equipo que intervino quirúrgicamente al exdeportista.

Está citado también Pablo Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos, quien en el juicio del año pasado complicó a Leopoldo Luque y a Agustina Cosachov, dos de los siete imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, y señaló que ambos fueron quienes decidieron que continuara su recuperación en una internación domiciliaria.

Además declarará Ana Marcela Waisman Campos, psiquiatra que fue citada tras la operación. En el debate anterior, la profesional dijo que no atendió a Maradona, pero que sí habló con Agustina Cosachov, una de las siete imputadas en este juicio.

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Live Blog Post Así estaba Maradona antes de la cirugía El exdirector médico de la Clínica Olivos, Pablo Dimitroff, repasó las distintas internaciones de Maradona en el sanatorio. Dijo que fue atendido en varias oportunidades, incluyendo estudios por anemia, una intervención previa y la cirugía por el hematoma subdural. Y destacó que el primer contacto reciente con el cuadro neurológico se dio cuando el médico Luque lo contactó para organizar el traslado. Dimitroff también señaló que los estudios posteriores confirmaron la presencia de un hematoma subdural con efecto de compresión cerebral y describió que, previo a la intervención, el exfutbolista presentaba deterioro cognitivo y dificultades para comunicarse. “Era difícil tener una conversación con él porque estaba monosilábico, no estaba orientado y tenía dificultad para moverse”, describió.

Live Blog Post Declara Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos Tras el cuarto intermedio, llega el momento de la declaración de Pablo Dimitroff, exdirector de la Clínica Olivos. Su testimonio se suma a la ronda de declaraciones vinculadas a la atención médica del exfutbolista durante su internación y posterior seguimiento.

Live Blog Post El tratamiento psiquiátrico que recibió Maradona La profesional explicó que tomó conocimiento de un intercambio donde se advertía que un medicamento no debía administrarse por antecedentes cardíacos del paciente. En ese sentido, sostuvo que no recordaba haber sido consultada específicamente sobre ese punto, aunque consideró que ciertas condiciones asociadas al consumo de alcohol podían implicar afectación cardíaca. "Los trastornos por uso de alcohol por lo general, provocan una afección cardíaca y se da por sentado", señaló. También indicó que sostuvo conversaciones generales sobre posibles esquemas de tratamiento post alta, aunque aclaró que no pudo emitir indicaciones concretas debido a que no llegó a realizar una evaluación directa del paciente. Tras la declaración se dio inicio a un cuarto intermedio hasta las 15 horas.

Live Blog Post El "estado depresivo" que cursaba Maradona En otro pasaje de su declaración, Waisman Campos recomendó cautela frente a cambios de medicación: "Prefiero evaluarlo, no realizaría cambios abruptos hoy", le dijo a Cosachov. También se incorporaron mensajes vinculados al estado del paciente, donde Cosachov describía un episodio depresivo y posibles ajustes de fármacos: “No se levanta, no quiere comer. Ahora está cursando un episodio depresivo. Estoy pensando en agregarle luracidona de a poco, más lamotrigina, y luego evaluar”, según los chats exhibidos.

Live Blog Post Cuál fue la conversación con la psiquiatra Cosachov sobre el estado de Maradona En 2020, la profesional mantuvo conversaciones con Agustina Cosachov respecto al estado del exfutbolista. "Con Cosachov hablamos bastante del trastorno del ánimo, del cuadro depresivo, de la aceptación del tratamiento y de sugerencias de abordaje terapéutico", resumió. Sobre la situación de Diego, siguió: "Cuando los pacientes están en abstinencia por consumo pueden haber situaciones también de excitación psicomotriz”. En otra intervención, advirtió sobre la complejidad del cuadro clínico al señalar: "No le operaron la rodilla, le operaron el cerebro", en referencia a la necesidad de mayor prudencia en las decisiones terapéuticas.

Live Blog Post Qué dijo la psiquiatra que fue consultada por Cosachov, otra de las imputadas Ana Marcela Waisman Campos, psiquiatra a quien la imputada Agustina Cosachov llamó para hacerle consultas por la salud de Maradona, reveló que fue convocada a pedido del doctor Schiter para evaluar el estado clínico y posible tratamiento del Diez. La profesional declaró ante el Tribunal que cuando logró ver al exfutbolista él no quería ser evaluado, por lo que decidió retirarse. "No había voluntad que lo interrogue y me fui", sostuvo. También reveló que habló con Cosachov y se exhibieron chats entre ambas, donde se abordaban temas vinculados al trastorno del ánimo y ajustes de medicación, incluyendo referencias a tratamientos de desintoxicación.

Live Blog Post "Diego estaba mejor que en el pre operatorio" El profesional reveló ante los jueces que "Diego estaba mejor que en el pre operatorio" y que lo último que supo fue que estaban "buscando un lugar para internarlo fuera de la clínica". "Creo que de un centro de tercer nivel como se llama", declaró. "El consentimiento de Maradona para hacerle la intervención era responsabilidad de Luque, su médico. Nosotros éramos colaboradores, no es mi rol hacer firmar consentimiento", dijo. Al mismo tiempo, el neurocirujano agregó que "Luque organizó la intervención quirúrgica, no me consta que alguien le haya impedido estar en la cirugía”. Sobre el postoperatorio, afirmó que "a pedido del doctor Luque, después de la intervención no hubo más seguimiento de mi equipo".

Live Blog Post "Nos parecía atinado la evacuación del hematoma" Rubino indicó que cuando el paciente llegó a Clínica Olivos, él pidió repetir la tomografía para ver si estaba de acuerdo con la intervención. "Ahí cuando lo vimos nos parecía recomendable la evacuación del hematoma", aseguró. "El espesor máximo del hematoma medido por nosotros, según nuestros cálculos, era de 14 milímetros. A partir de los 10 milímetros, un hematoma subdural crónico es de recomendación formal ser evacuado porque puede evolucionar", explicó sobre el procedimiento quirúrgico a realizar. "Diego tenía 6 milímetros de desplazamiento del cerebro, pasados los 5 milímetros ya es recomendable operar", reveló sobre la situación del exfutbolista.