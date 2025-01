Gabriela Muñoz: la joven que pasó de repartir folletos libertarios en el río a ser jefa de ANSES

Gabriela Muñoz fue una de las primeras en embanderarse con las ideas de la libertad en Neuquén . Hoy, con el triunfo electoral y los resultados que le sonríen a La Libertad Avanza, los primeros pasos que dio este sello político en la zona parecen muy lejanos. Pero no: fue en 2020 cuando la joven salía con un grupo de "cuatro gatos locos" a repartir folletos libertarios en el Paseo de la Costa , en un esfuerzo autogestivo y a puro pulmón para instalar un nombre del que nadie hablaba: Javier Milei.

"Estaba cansada de estudiar y trabajar sin ninguna perspectiva, este país nos cortaba las alas para crecer y entendí que, si no me involucraba en política, era como aceptar la derrota", dijo Muñoz a LMNeuquén . La joven multifacética estudiaba Piscología en la Universidad Nacional del Comahue y trabajaba en el sector privado cuando escuchó las ideas del economista José Luis Espert y entendió que existía otra forma de entender la política.

gabriela muñoz milei.jpg

Cuando habla, le resulta imposible ocultar su admiración por el presidente, al que defendió cuando todos veían su llegada al poder sólo como un deseo imposible de la joven. "Yo empecé con un trabajo de hormiga, hablando con la gente, uno por uno", dijo sobre los folletos que repartían en el río y las capacitaciones que organizaban de manera auto financiada, sin demasiadas jerarquías ni verticalidad. "El poder lo tiene que tener la gente", aclaró.

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, el Paseo de la Costa, a orillas del río Limay, era un espacio abierto y uno de los pocos refugios para los que buscan esparcimiento o respirar aire fresco en un punto permitido. Ahí se paraba Gabriela con un grupo de compañeros. "Se armaban debates interesantes, con gente de todas las ideas políticas y algunos muy informados", explicó.

Ella insistía en las propuestas libertarias, que criticaban la presión del Estado sobre los que querían formar una empresa o contratar personal y terminaban ahogados en impuestos. Algunos le respondían que su visión era sólo un panorama idealista que no era más que una utopía. Otros la enfrentaban con vehemencia, en un debate que fue útil para forjar sus propios argumentos. "Aprendí muchísimo así", afirmó.

Javier Milei Carlos Eguia (8).jpg Claudio Espinoza

Así, en ese trabajo lento y sostenido, se convirtió en la referente de la juventud, que es el centro de la militancia de La Libertad Avanza de la actualidad. "Los grupos de jóvenes siempre fueron los que movilizaron todo esto. Por eso ganó Milei, porque ellos eran los que llevaban las ideas a la casa", aseguró.

Y con ese ímpetu tan propio de la juventud, Gabriela hace malabares para sostener un agenda apretada que combinaba con su rol de mamá soltera, trabajadora, estudiante universitaria y militante política. En 2023, con un derrotero electoral que puso en duda el triunfo de Milei, evaluó la posibilidad de irse del país.

"Me quedé por mi hijo, quería darle el ejemplo de una mamá que la pelee, aunque veía un futuro muy oscuro para el país", explicó. Con la ayuda de su mamá, que cuidaba al nene mientras ellas recorría las calles, fue esparciendo de a poco las ideas de un sello político que hoy está muy cerca de oficializarse como partido. "Los jóvenes veían lo que estábamos haciendo y se querían sumar", dijo sobre ese grupo de "cuatro gatos locos" que hoy sigue creciendo con participación de la juventud.

Su rol en la música y la polémica por su cargo en ANSES

Gabriela retomó la carrera de Piscología cuando nació su hijo, que hoy tiene cinco años. Y aunque puso sus proyectos musicales en pausa, aseguró que nunca dejará de considerarse artista. "Antes me interesaba más la fama, ahora ya no; me dedico a componer canciones que vendo para radio o televisión", explicó la joven, también reconocida por su popularidad en Tik Tok.

En las últimas semanas, los medios y las redes sociales se hicieron eco de la críticas al cargo que ocupa, como jefa de ANSES en Neuquén, incluso cuando le quedan algunas materias para obtener su título universitario. Pero Gabriela explicó que asumió la responsabilidad para rendir honor a su vínculo con el presidente, Javier Milei, que buscaba una persona de confianza en la región para ocupar estos espacios.

gabriela muñoz libertarios neuquen.jpg

"ANSES es un espacio en donde tiene que haber lealtad y confianza", dijo y agregó: "Yo venía con ese perfil, había trabajado como supervisora en empresas privadas y tenía manejo de equipos, y también puedo aportar desde mi formación en Piscología orientada a Niñez y Familia".

Gabriela aclaró que pasó varias entrevistas para acceder al cargo. "No me eligieron a dedo", se defendió, y aseguró que desde el Ministerio de Capital Humano y desde el entorno del presidente, con Karina Milei a la cabeza, también están contentos con los avances de la gestión. "Es algo que me pone muy contenta pero que tomo con muchas responsabilidad", afirmó.

Y aunque la critican por su sueldo millonario o por su popularidad en Tik Tok, aseguró que la difusión de su caso dio pie a difamaciones que no corresponden con la realidad. "Dicen que entro a las 11 de la mañana o doy clases de canto en mi horario laboral, y a todos ellos les digo que las puertas de ANSES está abiertas para todos y ahí me van a encontrar de 8 a 16", aseguró.

Embed

"Creo que las críticas y la difamación se debe a que no estoy contaminada con la política, no soy casta, no tengo pasado político de haber pasado de partido en partido", dijo y agregó: "Mis ideas coinciden con mis acciones y creo que la casta provincial también tiene miedo cuando ven el crecimiento del partido".

La funcionaria aseguró que rinde cuentas de su salario con los logros obtenidos en ANSES Neuquén, que apuntan a acortar los tiempos de espera y a llegar a los sectores más vulnerables, para que una mamá soltera o una persona sin movilidad también tenga acceso a la asistencia.

Su postura sobre las jubilaciones

A Muñoz le tocó afrontar el desafío de asumir una nueva gestión con una perspectiva fresca y no contaminada por la corrupción, pero frente a una tradición que concebía a los organismos públicos como espacios para hacer política. "Yo separo siempre la política de la gestión", aclaró.

Gabriela Muñoz - Jefa de ANSES (3).JPG Maria Isabel sanchez

Y aunque mantiene el contacto con Javier Milei, aclaró que "él delega en sus ministros, yo estoy bajo la órbita del Ministerio de capital humano, y también delega mucho en Karina y tiene un gran equipo que lo respalda mucho". Par la joven, "la lealtad parece algo fundamental, seguimos teniendo una relación con mucho respeto, le cuento todo lo que estoy haciendo en ANSES, el contacto que él tiene con Neuquén soy yo, siempre trato de ser honesta y real, y él está contento y comparte".

El siguiente desafío de la jefa de ANSES fue desterrar los mitos tras la asunción de Milei. "Cuando no se sabía el objetivo, había más miedo, pero nunca la idea fue sacarle cosas a la gente", aclaró.

Embed - GABI MUÑOZ on Instagram: "#unaño 137% tarjeta alimentar para 4.5 millones de niños en todo el país 1123% primeros 1000 días Para más 668.450 mujeres embarazadas y niños de hasta 3 años" View this post on Instagram A post shared by GABI MUÑOZ (@gabimusika)

Explicó que apuntan a reducir el gasto público. "Es cierto que los jubilados cobran muy poco y todos queremos que cobren más, pero nunca hubo una reforma laboral y eso se está pidiendo desde el gobierno", dijo. Agregó que muchas personas que no hicieron aportes se jubilaron. "Fueron más de cuatro millones de jubilaciones sin aportes y es injusto para los que aportaron 25 años, que se jubilaron por moratoria y también cobran la mínima", sumó.

Consideró que "se hizo una limpieza bastante profunda a nivel ANSES y se va a trabajar en el transcurso de los próximos meses para ajustar esos montos de jubilación y las irregularidades en pensiones no contributivas".

"Como dice Milei, lo que se viene para adelante son todas buenas noticias", aseguró.

Su rol en La Libertad Avanza en pleno año electoral

Gabriela estaba a punto de mudarse al extranjero para encontrar perspectivas lejos de la inflación galopante de la gestión anterior. "Cuando ganó, Milei me dijo 'quedate que te necesito, sos mi persona de confianza en Neuquén, sos leal' y lo sentí como un honor o una responsabilidad no sólo de dejar planes pero de esperanza, le pongo toda mi fe, mi trabajo y mi compromiso", relató.

Hoy, combina sus estudios y la maternidad 24/7 con su trabajo en ANSES y su rol de referente de La Libertad Avanza, que ya recolectó 2200 adhesiones en la provincia y que tiene en los jóvenes de Neuquén capital y Zapala sus principales centros de militancia. "Estamos felices del crecimiento y esperando la autorización provisoria para presentar las afiliaciones", dijo y aclaró que ya perfilan la estrategia para este 2025.

"Se presentan tres diputados y tres senadores y vamos a dar todo para llenar el Congreso, porque tiene que haber gente libertaria en esos espacios", sostuvo Muñoz, que hoy es suplente de la única referente neuquina de La Libertad Avanza en el Congreso Nacional: la diputada nacional Nadia Márquez.

la libertad avanza neuquen.jpg

"Cada grupo tiene a sus candidatos pero como equipo en conjunto todavía no se habló porque tenemos que terminar de conformar el espacio, y analizar alianzas con el PRO", dijo Muñoz, que reconoció que dentro del sello también hay diferencias de opiniones, pero que todos trabajan unidos por el crecimiento del partido, sumando nuevos integrantes "a los que estamos desde siempre".

Si bien no adelantó posibles candidaturas, aclaró que admira tanto a Javier Milei que, ante su pedido, asumiría el desafío electoral. "Si él me dice que necesita como diputada, yo me preparo y voy", aseguró y aclaró: "También soy suplente de Nadia Márquez, si ella asume como senadora yo puedo ocupar la suplencia. En la medida que el equipo me necesite, ahí voy a estar".

Gabriela Muñoz - Jefa de ANSES (4).JPG Maria Isabel sanchez

Y aunque su agenda no parece tener demasiados huecos libres, sonrió al pensar en su vínculo con la música y su participación en los primeros actos libertarios. Sobre la posibilidad de hacer canciones para la campaña, dijo que sólo lo haría a manera de regalo para el presidente, como ya hizo durante su carrera presidencial.

"Si llega a suceder será totalmente autofinanciado, hice una canción para Milei que está en Spotify y dura 40 segundos, pero es un regalo para él, jamás cobraría por eso", dijo y agregó: "Si queremos achicar el gasto público, no se puede gastar en eso".