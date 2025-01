Trump y Milei: cómo afecta el regreso del "gas ruso" a Vaca Muerta

El regreso de Trump a la Casa Blanca impacta en el escenario del mercado energético. Es otra guerra sin armas donde Argentina no tiene segundas oportunidades.

milei vaca muerta neuquen petroleros Javier Milei con una bandera argentina en Vaca Muerta. El triunfo de Trump podría generar un mercado global más competitivo.

¿Qué pasa si Trump cumple su promesa y Rusia vuelve al mercado energético?, es la pregunta que se hacen en la trinchera local. Los precios del petróleo podrían caer y la competencia sería brutal, sería uno de los escenarios. Para Argentina, Vaca Muerta entrará en un nuevo dilema de reconfiguración: competir o quedarse fuera del juego.

Javier Milei, alineado ideológicamente con Trump, debe aprovechar esta coyuntura y su "amistad y admiración" con el republicano, al menos en los estilos confrontativos, pero la apuesta es monumental. Argentina necesita reducir el costo del capital, mejorar la infraestructura (rutas de Vaca Muerta, gasoductos, oleoductos) y atraer inversiones. Sin esos pilares, Vaca Muerta no podrá brillar en un mercado feroz. No se llegará tarde a la moda, sino que directamente no se llegará, en el escenario más drástico.

Trump y Milei: una amistad ¿perdurable?

La afinidad entre Trump y Milei podría abrir puertas, sobre todo si se sellan acuerdos bilaterales en energía, si es que eso puede ser posible. Sin embargo, esta dependencia del mercado estadounidense expone demasiado a la Argentina, a un escenario riesgoso. Si las prioridades de Trump cambian (ya se vio en la gestión de Mauricio Macri), el golpe podría ser directo para la joya energética de la Argentina.

Además, Rusia representa una amenaza, en una vista rápida, para Vaca Muerta. Su regreso si levantan las sanciones podría significar "precios bajos y mercados más disputados" en la nueva agenda mundial. Esto exige reducir costos de producción y garantizar la sostenibilidad económica del proyecto.

El futuro de Vaca Muerta también dependerá de su capacidad para adaptarse y estar preparado para salir a este mundo. Más allá del petróleo y el gas, Argentina debe diversificar su matriz energética, como la apuesta a las renovables y el futuro del litio.

El liderazgo de Milei parece que será puesto a prueba, más allá del griterío y las discusiones de trolls sobre la inflación y el kirchnerismo. Su misión será convertir a Vaca Muerta en el motor de desarrollo del país, en este escenario del futuro, donde el tablero global cambia. Es algo serio, que no admite segundas oportunidades.

Acá, la política y la energía se entrelazan. Y Argentina deberá decidir si juega o si solo observa desde el banco, en esta nueva era experimental trumpista.