Joven desaparecido en Villa La Angostura: dónde concentran la búsqueda y la esperanza de su mamá

"Hablé con el comisario y el fiscal que están en el caso, me transmitieron mucha tranquilidad y la seguridad de que lo van a encontrar", dijo Patricia a LMNeuquén esta mañana y agregó que le dijeron que están organizando peinar el cerro Belvedere e Inacayal .

Sigue la búsqueda, sigue la esperanza

En cuanto a la investigación que dirige el fiscal del caso, Ramiro Amaya, totalmente enfocada en la montaña, expresó: "aparentemente, estaban siguiendo unas pistas, soy sincera, lo que menos quiero hacer es interferir en su trabajo, respeto cada paso que dan, se nota saben lo que hacen". Destacó que participó una brigada de perros de la policía y trabajaron con un drone en las zonas de difícil acceso.

Ezequiel trabaja en una financiera en Villa La Angostura, donde también vive gran parte de su familia. Su mamá cuenta que son de Neuquén capital y ya desde chico manifestaba intenciones de querer vivir en la cordillera: "ama la naturaleza, siempre quiso vivir acá, ama escalar, trepar, cuidar, no tirar papeles, somos así".

Recordó cuando hace dos años lo llevó en auto hasta la base del cerro O´Connor porque quería escalar y coordinaron para encontrarse a la vuelta: "mostró fotos, había escrito 'mamá, te amo' con unas piedras". Ahora que no hay rastros del joven, con ternura y tranquilidad, dijo: "espero que esté disfrutando y cuando venga ya lo daré algunos tirones de oreja".

La ausencia de Ezequiel es inédita porque no avisó que se iría, no advirtió sobre sus intenciones y lo llamativo es que en el departamento que alquilaba dejó su celular. Además, hay un detalle muy inquietante que encontró el tío que fue a buscarlo: una nota en la pared "como de despedida", decía que no iba a molestar o hacer daño a las personas que amaba.

En diálogo con LMNeuquén, su mamá relacionó el escrito con un momento de depresión y cuenta que la última interacción que tuvieron fue cuando ella envió al grupo de WhatsApp con sus hijos un mensaje con motivo del inicio del equinoccio de otoño, y Ezequiel reaccionó con un corazón. Ese sería el día de su desaparición.

Patricia no afloja en sus esperanzas, desde el miércoles cuando llegó a Villa La Angostura, que está con los padrinos de su hijo que la acompañan, y consideró que a su vez la comunidad "se está portando re bien, obviamente, siempre que pasa algo, participan".

El fiscal de Villa La Angostura sobrevuela los cerros en helicóptero

Esta mañana se intensificaron las tareas de búsqueda del joven desaparecido con un helicóptero de la provincia de Neuquén que trasladó a cuatro equipos de siete efectivos policiales, gente de búsqueda y rescate del municipio, bomberos voluntarios, hacia zonas de mayor dificultad.

De acuerdo a la información brindada por el comisario Luis Mardones a LMNeuquén, aunque el operativo se atrasó por la nubosidad, pudieron llegar a los puntos de destino pendientes, donde podría haber llegado Ezequiel. "Hay cuatro vuelos y un posterior sobrevuelo con el fiscal Ramiro Amaya y personal de Parques Nacionales", dijo Mardones.

Además, precisó que el primer equipo partió hacia Alto Belvedere, el segundo grupo va al sector del Inacayal, el tercer grupo Cajón Negro al fondo, y el cuarto grupo a la zona del Valle Tres Nacientes, en el Cerro Bayo, sectores del Parque Nacional a los que no pudieron alcanzar a pie este jueves.

"Tenemos la mejor de las intenciones, que esté acampando porque es el conocedor de la zona, pero no descartamos cualquier otra circunstancia", señaló el comisario de Villa La Angostura y agregó: "dios, quiera que lo encontremos hoy".

Las zonas que ya rastrillaron a pie es el sendero que empieza desde la ciudad hacia el Cajón Negro en dirección a la cascada Inacayal. Mientras tanto, equipos encabezados por Parques Nacionales rastrillaron Bahía Mansa y Bahía Brava ubicadas en la zona del Bosque de Arrayanes.

El comisario contó que entre efectivos de Parques Nacionales, la Policía de la Provincia, rescatistas y personas autoconvocadas, participan de la búsqueda aproximadamente 50 personas.