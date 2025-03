Buscan hace 5 días a un joven en Villa La Angostura: el inquietante hallazgo en su casa

La causa judicial quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Contra las Personas y las diligencias operativas corren por cuenta de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, que solicitó que ante cualquier información se comuniquen al 299-4494121.

ezequiel-25-486350006_1079833897508513_5994803388318381829_n.jpg

Las fotos que difundió la familia muestran al joven disfrutando de la naturaleza, en medio de los bosques de Villa La Angostura, con una sonrisa, y ropa deportiva. Sin embargo, dejó una inquietante nota de despedida que podría estar vinculada con su desaparición.

La búsqueda desesperada de la familia

"El problema es que no se llevó el teléfono", dijo Patricia este miércoles por la mañana, luego de hacer alusión a la búsqueda que inició la policía. La última vez que tuvo una especie de interacción con su hijo fue el 21 de marzo, en el cambio de estación: "el viernes que comenzó el otoño le mandé un mensaje al grupo que tengo con mis tres hijos, el primero que reaccionó con un corazón fue él y después no más".

Ezequiel es de Neuquén capital, pero desde hace un tiempo que el joven vive en Villa La Angostura, donde trabaja y también vive gran parte de su familia con quienes mantenían una conversación fluida. Por eso, cuando Patricia volvió a mandarle mensajes a su hijo, pero no tuvo respuesta, buscó ayuda en sus tíos.

WhatsApp Image 2025-03-26 at 10.07.51 (1).jpeg

"Al no tener noticia me comuniqué con sus tíos de Villa La Angostura, la tía me dice ahora le escribo, pero le dije que el celular no funcionaba, que no le entregó el mensaje, si pueden pasar por el lugar de trabajo". "Al no tener noticia me comuniqué con sus tíos de Villa La Angostura, la tía me dice ahora le escribo, pero le dije que el celular no funcionaba, que no le entregó el mensaje, si pueden pasar por el lugar de trabajo".

Pero antes de que sus tíos tengan oportunidad de acercarse, las noticias llegaron: "Se comunicó la jefa de mi hijo y me dijo que ni el viernes ni el martes había ido a trabajar, así que arrancamos con la exposición de la desaparición".

La nota de despedida

En medio de la falta de señales y respuestas, la familia y la policía fueron al departamento que alquila Ezequiel para ver si lo encontraban allí, pero al ingresar se encontraron con su ausencia: "Había cables, dos celulares, sus cosas en orden, una campera, calzado", enumeró su mamá; y agregó que su hijo "dejó una nota escrita en la pared como de despedida".

"Decía que no iba a molestar o hacer daño a las personas que amaba", relató su madre. Acerca de los motivos que tendría para escribirla, indicó que puede ser: "un momento de depresión seguro, pero no pudo pedir ayuda", y por eso pidió reforzar la búsqueda.

Cuando se enteró de la existencia de esa nota, la mamá del joven desaparecido buscó información con los amigos: "Los llamé con la posibilidad de saber algo y nada", afirmó.