"Esto es grave": un avión de Aerolíneas Argentinas estuvo una hora dando vueltas en el aire

Se trató de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que realizaba la ruta entre Aeroparque y Santa Fe, quien tuvo que quedarse en el aire durante casi una hora. Durante todo ese tiempo no lograron establecer contacto con la torre de control para pedir condiciones que les permitieran aterrizar.

Por motivos que aún no se han precisado, la torre de control no estaba funcionando. Tras conocerse el preocupante hecho, el personal involucrado fue separado hasta que se esclarezca qué sucedió . La insólita situación ocurrió en el aeropuerto Sauce Viejo, de Santa Fe, que recibe solamente un vuelo fijo al día.

Gisela Riuli, presidenta del Directorio del Aeropuerto de Sauce Viejo, detalló que el avión había partido desde Aeroparque y se vio obligada a sobrevolar durante aproximadamente una hora la zona del aeropuerto santafesino sin recibir autorización local para el descenso. "No había controlador aéreo“, denunció.

Asimismo, se refirió a los factores que originaron esta delicada situación y exigió respuestas concretas por parte de los organismos nacionales responsables del control aéreo.

No había nadie en la torre de control

Según relató a Infobae, el aeropuerto de Sauce Viejo es administrado por un ente autárquico provincial, que opera en coordinación con organismos nacionales como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El horario operativo habitual es de 7:00 a 22:00, y antes de cada operación, el equipo de seguridad operacional realiza una recorrida para verificar condiciones y solicitar autorización a la torre.

"Nuestro equipo salió a hacer la recorrida habitual antes de la operación y pidió autorización a torre, pero no respondió. Se reiteró el pedido. Ante esto se activa un protocolo interno y se empieza a preguntar qué estaba sucediendo", precisó.

Y señaló que desde tierra se indagaba sobre la falta de comunicación, el avión de Aerolíneas ya había despegado de Aeroparque y se encontraba en vuelo. Al momento de solicitar autorización para aterrizar, el comandante se encontró con la misma situación: “una negativa”, es decir, una ausencia total de respuesta desde la torre de control.

Desde ANAC central se informó que en ningún momento estuvo comprometida la seguridad operacional porque el piloto se mantuvo en comunicación constante con las torres de Ezeiza y Paraná. “El comandante estaba esperando que desde la torre de control correspondiente a este aeropuerto se le dieran las indicaciones. Pero en teoría, porque hay una investigación en curso, no había controlador aéreo en ese momento. Es decir, no había respuesta porque no había nadie en la torre”, dijo.

La directiva confirmó que las dos empleadas que debían estar prestando servicio no estaban en sus puestos. “Pedimos las explicaciones y no nos las dieron de forma formal. Nos manifestaron que iniciaron una investigación y que se abrieron sumarios administrativos a ambas empleadas”, afirmó.

Por estas horas, se lleva adelante una investigación que está destinada a determinar responsabilidades y esclarecer por qué no hubo personal en funciones. “Esto no es simplemente una demora de vuelo. Acá hay cuestiones de seguridad operacional que son muy relevantes. Es un hecho grave que no tiene que repetirse”, advirtió.

La aeronave pudo aterrizar sin daños ni heridos, aunque la situación generó un fuerte malestar entre los pasajeros. “La aeronave venía con 97 pasajeros y tenía que llevar la misma cantidad de regreso a Aeroparque. Fue una situación muy tensa”, afirmó.