Marcela Pagano denunció a Martín Menem: "Me amenazaron estando embarazada"

"Durante un año le presenté la renuncia a la presidencia de la Comisión de Juicio Político y no me la aceptó. Está empeñado en que desconozca un acta firmada por diputados de gran prestigio", denunció. "Lo que él me pide es ilegal: que la rompa y la desconozca", agregó, mostrando el documento en cuestión.

La diputada también reveló que el día antes de ser internada por su embarazo de riesgo, recibió un llamado de Menem en plena madrugada. "Quería venir a mi casa a toda costa para que rompa el acta", contó.

En cuanto a la interna dentro de La Libertad Avanza, Pagano criticó el manejo del titular de la Cámara de Diputados y lo calificó de "bullying político". "Está organizando un bloque como si fuera una estudiantina, haciéndole bullying a la gente que no le responde con fe ciega. Esto no es lo que vinimos a hacer", aseguró.

Además, apuntó contra su compañero de bloque Lisandro Almirón, quien justificó su reacción en el recinto por razones hormonales. "Si estaba tan preocupado por mi maternidad, se hubiera ocupado cuando filtraron algo que mi familia no sabía: que tenía un embarazo de riesgo. Me hostigaron, me acosaron y me apretaron hasta terminar internada", expresó.

Marcela Pagano apuntó contra Martín Menem.

Pagano desligó a Javier Milei de estas disputas y afirmó que "tiene cuestiones más importantes de las que ocuparse", aunque advirtió que "las formas de Menem pueden entorpecer futuros acuerdos".

El tema Pablo Grillo

Durante la conversación, la diputada libertaria intentó despegarse de la violencia en las manifestaciones de los jubilados y lamentó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido en la última protesta.

Ante esto, Rial le retrucó que los videos mostraban con claridad la represión policial. "Vi algunas imágenes y al principio me parecía que no podía ser una bala de goma. Espero que la Justicia investigue bien qué pasó", respondió ella.

Además, defendió el derecho a la protesta, pero advirtió sobre infiltraciones: "El derecho a protestar es legítimo, pero hay pillos que infiltran las marchas para generar incidentes".

Una fuerte denuncia

En el cierre de la entrevista, cuando el conductor le preguntó si temía represalias dentro del oficialismo tras sus declaraciones, Pagano respondió que "yo no puedo pagar para estar en ningún lugar, ni lo haría jamás. Pero que conste que tampoco este espacio me lo gané porque puse plata, como otras personas".