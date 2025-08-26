Video: brutal agresión a empleado de estación de servicio en Fernández Oro

El playero no hizo la denuncia. Descartan el robo o asalto. Los investigadores sospechan de un problema personal.

Dos hombres a cara descubierta que ya estarían identificados atacaron salvajemente a golpes y patadas a un empleado de la estación de servicios YPF ubicada sobre la Ruta Provincial 65, en Fernández Oro .

El incidente se registró el lunes por la noche, minutos después de las 22:30, y todo quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento comercial.

La imagen muestra que el trabajador se encuentra en el interior de una oficina y tras observar a través del vidrio intenta bloquear la puerta. Sin embargo, ingresan a la fuerza dos sujetos, al parecer jóvenes, quienes lo derriban y estando en el piso le empiezan a descargar una cantidad impresionante de patadas y piñas en la cabeza y el cuerpo.

Segundos después ingresaron dos compañeros de trabajo de la víctima e intentaron frenar a los intrusos, que seguían no obstante golpeándolo.

Ataque en YPF de Fernandez Oro

En un momento de la refriega, uno de los agresores hace una pausa y le dice algo a uno de los empleados que intervinieron, pero después continuaron pegándole.

Hasta que finalmente deciden retirarse, dejando al damnificado tendido en el suelo, al parecer inconsciente.

No hubo denuncia en la Comisaría 26

Extrañamente, hasta primera hora de este martes no se había presentado una denuncia en la Policía. El comisario Miguel Ángel Elifonso, jefe de la Comisaría 26, informó que no se trató de un robo o asalto. De hecho en el video no se advierten intentos por llevarse algo, por lo que se presume que solo fueron a golpear al hombre.

El jefe policial indicó que suponen que el incidente se produjo por una diferencia personal, aunque se desconocen los motivos.

Como actuaron a cara descubierta ambos ya estarían individualizados.

Vecinos sostiene haber reconocido a uno de ellos como uno de los autores de un intento de entradera sucedido en el barrio Clementina, ubicado a pocas cuadras de la cancha del club Fernández Oro. Supuestamente quisieron emboscarla cuando ingresaba con el auto a su casa.