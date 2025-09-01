Lo condenaron por violar a una niña y abusar de la prima de la víctima

Un neuquino fue declarado responsable de los aberrantes hechos que cometió durante dos años. En una próxima audiencia, deberá resolverse la pena de prisión.

Un hombre fue condenado por violar a una niña y abusar de su prima. El tribunal que presidió el proceso se pronunció por unanimidad y solo resta conocer, en una próxima audiencia, la pena de prisión que cumplirá.

Un tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Marco Lupica Cristo y Florencia Martini declaró responsable a un hombre de abusar de dos primas menores edad. Los hechos se extendieron por más de dos años cuando una de las niñas tenía entre 8 y 10 años de edad y la otra entre 7 y 8 años de edad, aprovechando la convivencia entre los años 2020 y 2021.

Los jueces, por unanimidad, declararon al imputado responsable por los delitos de abuso sexual simple continuado y abuso sexual con acceso carnal continuado agravados por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años y por la guarda, con respecto a una de las menores y abuso sexual simple continuado agravado por la guarda.

El juicio se llevó adelante en la Ciudad Judicial de Neuquén.

Tras la declaración de responsabilidad, en los próximos días, la Oficina Judicial deberá determinar la fecha de la audiencia de determinación de pena. Luego, la defensa quedará habilitada a presentar una posible impugnación.

Múltiples causas abiertas por abusos a menores

Las causas penales por abusos de menores derivan en juicios orales y, en una mayoría de situaciones, los acusados son condenados.

Durante el mes pasado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de acusar a otro hombre bajo sospecha por el abuso de dos niñas de su entorno familiar en tres domicilios de esta capital.

Los delitos que el fiscal Maximiliano Breide Obeid le atribuyó al imputado fueron abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo, la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años, en relación a una de las víctimas y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años respecto de la otra víctima: todo en concurso real y en carácter de autor.

El representante del MPF resaltó que el hombre abusó sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en tres domicilios en los que vivieron, todos ubicados en la ciudad de Neuquén. Los hechos ocurrieron en fechas inciertas pero entre 2017 y 2023. Para cometer los abusos, el imputado aprovechaba la situación de convivencia y cuando las víctimas quedaban a su cuidado.

Otro condenado por abusos de dos niñas

Las víctimas eran hijas de la pareja del acusado y un tribunal integrado por Estefanía Sauli, Raúl Aufranc y Luis Giorgetti lo declaró responsable por unanimidad por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y la modalidad, agravado por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con un menor de 18 años en cuanto a una de las víctimas y abuso sexual continuado, agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia con un menor de 18 años en el caso de la segunda víctima.