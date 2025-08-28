Choque y corte de tránsito en el centro neuquino: qué pasó

Un taxi y un camión impactaron en la intersección de San Juan y Santa Fe en Neuquén.

Un choque entre un camión de transporte de sustancias alimenticias de la empresa Sierra y un taxi ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Santa Fe en la capital neuquina. El accidente se produjo cerca de las 8 de la mañana, en plena hora pico.

La peor parte del impacto se la llevó el vehículo de menor porte, pero tanto el chofer como la pasajera que viajaba en el móvil se encuentran sin riesgo de vida. El chofer fue trasladado al Hospital Castro Rendón por una molestia en el cuello debido al efecto latigazo.

Según reportó el móvil de LU5, el tránsito se encuentra interrumpido en la avenida San Juan en el sentido hacia la Avenida Argentina hasta tanto se realicen las pericias. Tanto el sentido hacia el cementerio de la misma calle, como la Santa Fe se encuentran liberados.

Informaron que el camión transitaba hacia el oeste, en dirección al centro, por San Juan, mientras que el taxi subía por Santa Fe, hacia el norte. De acuerdo a los sentidos de las calles, el paso habría correspondido al camión.

Choque san juan y santa fe (2)

Neuquén refuerza el anillo vial digital: dónde está el nuevo tótem

La Municipalidad de Neuquén inauguró un nuevo controlador y lector de patentes y velocidades en el acceso del Tercer Puente, que se convierte en el séptimo punto del plan de monitoreo vial digital de la ciudad de Neuquén.

“Este nuevo equipo nos va a permitir tener la totalidad del conteo de los vehículos que ingresan desde Cipolletti a la ciudad de Neuquén”, explicó Juan Pablo Castagna, subsecretario de Tecnología, al momento de la inauguración.

Recordó que “ya tenemos medido en el puente carretero, con el pórtico que hay allí, y son 45.000 vehículos que ingresan por día, y ahora le sumamos este acceso para completar el monitoreo”.

Castagna dijo que actualmente “sabemos que ingresan a Neuquén 96.000 vehículos diarios, más los 180.000 que circulan dentro de la ciudad, lo que nos da un panorama claro para tomar decisiones, planificar avenidas, calles y accesos”.

Ruta 7 - cero accidentes (1)

El funcionario remarcó que toda la información recabada —patentes, velocidades y datos estadísticos— se comparte exclusivamente con el Ministerio Público Fiscal en el marco del convenio firmado por el intendente Mariano Gaido. “Esto nos permite prevenir incidentes, accidentes y delitos, además de colaborar en investigaciones. Es una estrategia tecnológica que pocas ciudades en el país tienen, y es un orgullo para nosotros por la utilidad que representa para distintas áreas de planificación”, señaló.

Castagna aclaró que la colocación no tiene fines punitivos. “El tótem es preventivo. Su función es disuadir, mostrar la velocidad a la que circula cada vehículo y generar conciencia. No labra actas de infracción, pero sí nos brinda estadísticas valiosas para planificar controles y acciones preventivas”, precisó.

El sistema detecta de forma automática los dominios y almacena la información en los servidores municipales. “Con el convenio con el Ministerio Público Fiscal ya respondimos más de cuatro oficios, entregando imágenes y datos que fueron clave. Esto demuestra que el sistema es efectivo y aporta a la seguridad ciudadana”, afirmó.

Castagna subrayó que el nuevo punto de control refuerza el anillo vial digital que ya cuenta con dispositivos en el pórtico del aeropuerto y en el puente carretero. “Ahora tenemos cubiertos los tres ingresos más importantes: Cipolletti, Plottier y este tercer puente. Estimamos cerca de 96.000 vehículos que ingresan a Neuquén por día y casi 200.000 circulando en horas pico. Es un número enorme, y por eso pedimos a la ciudadanía que circule con precaución”, concluyó.