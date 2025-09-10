Polémico accidente de tránsito: llevaban una lancha, se desenganchó y volcaron

Hubo bronca y malestar por una ambulancia que no llegó. El accidente de tránsito ocurrió en la ruta 17. En las redes sociales, los usuarios fueron críticos.

Un polémico accidente de tránsito encendió las alarmas este martes en la ruta provincial 17 , a unos 30 kilómetros de Plaza Huincul , en dirección a Añelo. Una camioneta volcó después de que la lancha que transportaba se desenganchara del tráiler debido a una falla o desperfecto mecánico.

Según el testimonio de una testigo, la lancha se desenganchó repentinamente mientras circulaban por la ruta. El tirón hizo que la camioneta perdiera estabilidad, por lo que terminó volcando al costado de la cinta asfáltica.

Imágenes virales en las redes sociales mostraron la escena dantesca. Más allá del desparramo de cosas en el lugar, el conductor de la camioneta resultó lesionado y quedó tendido sobre la banquina, mientras que otros transeúntes ocasionales solicitaban auxilio por teléfono celular. Lo intentaron reiteradas veces, pero no tuvieron éxito.

El accidente de tránsito puso en evidencia las fallas en la respuesta de emergencia en las rutas de la región. Una de las ocupantes denunció que ninguna ambulancia se presentó en el lugar para brindar asistencia médica. Fue un momento de mucha desesperación e impotencia. Al parecer, en la zona no había buena señal telefónica para dar aviso.

El incidente vial encendió la polémica en las redes sociales, donde algunos usuarios fueron muy críticos y no le perdonaron al o los protagonistas del vuelco que tomaran el riesgo de transitar por una ruta con un enganche defectuoso, en lugar de reparar en la persona que sufrió lesiones.

De esta manera, el hecho puso en discusión dos aspectos clave: por un lado, la precariedad de la infraestructura de emergencia en una zona crítica como el corredor hacia Añelo; y por otro, la responsabilidad individual al circular con vehículos y remolques que no están en condiciones.

La reacción en las redes sociales

"La combinación perfecta: Amarok y poco cerebro al volante...gracias a Dios q no hicieron c... a nadie", lanzó Johnny Hawk. Otro usuario de Facebook, Rubén Castañeda, consideró necesario prohibir las bochas como tipo de enganche. "Quedan más lindas pero provocan desastres. De todas formas, ésta gente compra y ni idea. No revisan, y así son en el agua navegando... no respetan, no conocen", opinó.

Otro, identificado como Luis Acuña, consideró que si la camioneta circulaba a velocidad normal y respetando la normativa vigente, con precaución por el traslado de una lancha, no habría inconveniente, sin perjuicio de lo cual cuestionó que le echaran la bronca a la ambulancia por lo sucedido. Hubo usuarios que introdujeron una pregunta clave: ¿Quién controla los enganches en las rutas de la provincia?. "De milagro no mataron a nadie", sostuvo Ramón.

Solo uno de los usuarios que dejó su comentario en las redes rescató que en el hecho no hubo que lamentar heridos de gravedad. "Eso es lo importante", enfatizó Ángeles Cides.

La ruta provincial 17 es una de las principales vías de comunicación que conduce a Vaca Muerta, el corazón de Añelo. En el cruce con la ruta 7 hay un tramo crítico de aproximadamente 50 kilómetros donde se registran varios accidentes de tránsito con resultados trágicos para las víctimas.

Lo que dijo la Policía

Consultado sobre el accidente de tránsito, el comisario Marcelo Barrientos dio mayores precisiones sobre el hecho y dijo: "El hecho ocurrió el martes, a las 19:20, a unos 30 kilómetros al norte de Plaza Huincul".

Precisó que por la ruta 17 se desplazaba una camioneta Amarok, la cual llevaba un carro con una lancha arriba, conducida por un joven de 33 años. "Por circunstancias que se desconocen, se desprendió el tráiler y junto con la lancha dio varios tumbos hacia el campo. La camioneta perdió el control y se salió de la ruta, pero no volcó", especificó.

Dijo que el tránsito no se vio interrumpido y la situación "no pasó a mayores".

Se desconoce qué pudo haber ocasionado el incidente vial, si fue que el rodado se desplazaba a gran velocidad o el enganche sufrió un desperfecto. No obstante, el comisario - al frente de la División Tránsito Plaza Huincul- reparó en que corrían fuertes ráfagas de viento.