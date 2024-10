Por primera vez, las depósitos en dólares superaron al BCRA

En los últimos dos meses, los depósitos en efectivo en dólares del sector privado experimentaron un aumento de aproximadamente US$ 12.000 millones, lo que equivale a un alza del 60%. Este incremento ha sido impulsado en gran medida por el programa de blanqueo, que permitió a los ahorristas declarar fondos no registrados previamente. Sin embargo, estos depósitos aún no figuran como reservas en el BCRA, ya que los bancos no los han transferido a la entidad monetaria.