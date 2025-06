REPO y bonos: el plan económico del Gobierno camino a las elecciones 2025

Reforzar reservas hasta las elecciones

El Gobierno ha anunciado esas operaciones como medidas para “reforzar las reservas internacionales” del Banco Central, también conocidas por la sigla RIN. Las RIN sirven, básicamente, como respaldo de los pesos que circulan en la economía.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png

Cuando firmó el acuerdo con el FMI en abril de este año el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a cerrar el 2025 con un nivel de RIN de solo u$s1.900 por encima de lo que cerró el 2024. Eso parece poco, pero no es así. Argentina cerró 2024 con unos u$s2.500 millones de RIN negativas y agravó su situación durante el primer trimestre en otros u$s5.000 millones. De manera que al cerrar el primer trimestre tenía RIN negativas por u$s7.500 millones. “RIN negativas” quiere decir que si uno mira las RIN totales o brutas y le resta los dólares que el BCRA tiene que devolver en menos de un año la cuenta da en rojo.

El acuerdo con el FMI comprometía a la Argentina a comprar en el mercado oficial de cambios una parte de las RIN que le faltan. Para ello, el gobierno tenía la autorización del FMI para adquirir dólares por encima de los $1000 del piso de la banda cuyo techo es $1.400.

El dólar no bajó a menos de $1.000

Pero es de recordar que desde el primer momento el equipo económico y el presidente Javier Milei anunciaron que el valor del dólar se iba a ir “abajo de $1.000” y que el BCRA no iba a comprar por encima de ese valor.

Como el dólar no bajó de $1.000, se decidió retirar la demanda de BCRA del mercado. El efecto es la estabilidad del dólar en valores cercados a los u$s1.100 a u$s1.200 y la consecuente desaceleración de los precios, ya que la entidad no tiene que emitir para comprar. De haber intervenido es probable que el dólar estuviera por encima de los u$s1.200 y la inflación un punto más alto, algo que no sería bueno para las intenciones del gobierno en un año electoral.

Dólares.jpg

Todo ello deriva de la decisión de Gobierno de no comprar en el mercado los dólares que le faltan para no presionar sobre el tipo de cambio. Esa condición era importante dentro del esquema acordado con el FMI en abril. De hecho, recientemente el exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay señaló que “ahora Luis Caputo tendrá que convencer al FMI que lo que firmó, no es lo que se firmó”.

Primera Misión del FMI

En julio la Misión del FMI que sigue el caso de la Argentina va a tener que hacer el primer reporte de la marcha del acuerdo. En el equipo económico consideran que van a conseguir la aprobación, aunque las reservas que va a mostrar el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sean en realidad “alquiladas”, tal cual lo asegura el ex director del FMI por Argentina, Héctor Torres. “El FMI te pide que compres reservas, no que las alquiles”, dijo recientemente.

Según señalaron economistas consultados por LMNeuquén, lo que planea hacer ahora el equipo de Luis Caputo es arriesgado. El paquete de medidas incluye la eliminación de lo que se conoce como “parking” de seis meses. En abril, cuando se pasó a la “flotación” del dólar se estableció una medida “macro prudencial” para evitar que capitales especulativos ingresen al mercado para posicionarse en tasas en pesos (29% anual) aprovechando la estabilidad del tipo de cambio, para hacer diferencia y luego recomprar sus dólares para irse. Esa medida de resguardo fue eliminada.

kristalina georgieva fmi.png

En general, este tipo de flujos especulativos suelen provocar serias distorsiones en las economías chicas. Durante la crisis de 2018, en menos de tres meses se fueron del país unos u$s27.000 millones, provocando una devaluación monumental. Evidentemente, como el ministro de Economía, Luis Caputo quiere reforzar reservas tomando prestados u$s7.000 millones a un plazo de un año, al quitar el “parking” de seis meses facilita el ingreso por lo menos hasta llegar a las elecciones de octubre. Luego se verá.

Una jugada arriesgada

La razón última y fundamental del acuerdo con el FMI era que el riesgo país baje a nivel de 400 puntos básicos para que la Argentina regresara a los mercados de deuda voluntaria para empezar a refinanciar vencimientos. Para ello debía demostrar que tiene una economía capaz de acumular dólares, algo que no ocurre ahora. La hipótesis del acuerdo era que si el BCRA compraba en el inicio del año, el riesgo bajaba y a fin de año podía salir a renovar deuda.

Jorge Avila, uno de los economistas académicos más importantes de la escuela monetarista de la Universidad de Chicago, dijo recientemente que “el riesgo país no baja de 700 puntos porque los inversores de Wall Street no confían en Argentina”. De allí que se puede concluir que la jugada del Ministerio de Economía, es poco menos que audaz.