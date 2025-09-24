Grave denuncia: el conductor de una App de viajes abusó de una nena de 13 años

La madre de la víctima relató el momento que tuvo que vivir la menor cuando el hombre la llevaba a su clase de fútbol.

Una familia denunció que el conductor de una App de viajes habría abusado de su hija de 13 años mientras la llevaba a su clase de fútbol . La madre de la menor relató los hechos ante la policía, y el caso ya se encuentra en investigación para determinar responsabilidades y proteger a la víctima.

El hecho ocurrió el jueves pasado, minutos después de las 17 horas, cuando la adolescente le pidió a su mamá que le solicitara un viaje en moto para llegar a la villa deportiva de un club , ubicada cerca de avenida Vértiz y Polonia de la ciudad de Mar del Plata.

Según consta en la denuncia a la que accedió el portal 0223, el conductor pasó a buscarla por su casa en el barrio Autódromo, le entregó un casco a la nena y arrancó el viaje. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad de la misma cuadra.

Al llegar al predio, la víctima se acercó a su profesora y le contó lo que había pasado. Según su testimonio, el chofer la había manoseado durante el trayecto y, cuando ella intentó pagarle el viaje, lanzó una frase aberrante.

“No me pagues, con saborearte las piernas es suficiente”, habrían sido sus palabras, de acuerdo con el relato de la madre de la nena, al presentar la denuncia por lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer.

La familia logró identificar al acusado a través de la aplicación y realizó el reclamo correspondiente para alertar sobre la grave denuncia en su contra.

Intervención judicial y causa por abuso sexual

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 tomó intervención en el caso, que quedó caratulado como abuso sexual.

La investigación busca determinar la responsabilidad del conductor y si tenía antecedentes por otros hechos similares.

uber.jpg

Abuso sexual a menores en la Argentina