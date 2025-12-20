Kast y Milei ya miden el impacto en Argentina de cambios drásticos en pasos fronterizos

Neuquén es la provincia con mayor cantidad de puertas de entrada a Chile. Temen por la posibilidad de mayor actividad delictiva en el sur. Los motivos de la preocupación.

José Antonio Kast se apresta a tomar cambios radicales en Chile, luego de conseguir alzarse con la Presidencia con un rotundo triunfo electoral sobre su contendiente oficialista Jeannette Jara . Su asunción, el próximo 11 de marzo en La Moneda, supondrá asimismo un nuevo esquema de relaciones con Argentina en el que Neuquén tendrá, seguramente, un papel preponderante y cuyos alcances comienzan ya a percibirse.

Una de las primeras medidas con las que busca avanzar es la anunciada –y no menos ambiciosa- Ley de Seguridad Integral y Control Fronterizo que otorga mayores facultades tanto a las Fuerzas Armadas como a Carabineros en las zonas que permanezcan bajo estado de excepción en los pasos con los países limítrofes .

Qué es el "escudo fronterizo"

El proyecto de ley, según explicó Kast durante la campaña, plantea la creación de un perímetro de seguridad de hasta diez kilómetros, en torno a los pasos fronterizos oficiales, en el que podría restringirse temporalmente la libertad de movimiento y autorizarse entradas en inmuebles de la zona sin orden judicial en casos urgentes vinculados al control de las fronteras.

Además, el plan de “escudo fronterizo” plantea medidas severas para frenar la inmigración irregular con la construcción de muros de hasta cinco metros de altura, zanjas de tres metros de profundidad, sistemas de vigilancia con drones, cercos electrificados y torres con radares térmicos en pasos críticos del norte de Chile.

Paso fronterizo Pino Hachado

El proyecto de ley también habla de intervenir de manera más contundente en la denominada “Macrozona Sur”, vecina a la provincia de Neuquén, donde persisten tensiones con comunidades mapuche por reivindicaciones territoriales históricas y episodios de violencia rural.

Esas medidas implicarán, según las previsiones del nuevo presidente, que las actividades ilegales que se sitúan en la zona fronteriza con Bolivia y Perú, se trasladen a Argentina, donde Neuquén es la provincia con mayores puertas de entrada y salida al país trasandino.

"Lo que pasa es que cuando nosotros empecemos a cerrar con más fuerza los pasos irregulares en Chile, puede darse la situación de que busquen entrar a Argentina. Y eso hay que advertirlo y conversarlo para tomar las medidas adecuadas para que esto no afecte a Argentina cuando nosotros empecemos a cerrar nuestras fronteras en el norte", dijo Kast en ocasión de visitar a Javier Milei esta semana.

Con el presidente de Argentina hubo acuerdos, incluso el gobierno libertario dijo que ya hay una “hoja de ruta” a seguir una vez que asuma Kast.

Las nuevas medidas podrían comenzar a aplicarse antes de que concluya el verano, época en el que el tránsito entre Neuquén y Chile es intenso por los distintos pasos fronterizos.

pasos fronterizos neuquen

Hay, no obstante, algunas dudas en Chile respecto de la viabilidad real del plan de Kast. Si bien se trata de iniciativas que han seducido a buena parte del electorado preocupada por la seguridad y la inmigración, juristas y analistas políticos de ese país ya anticiparon un intenso debate legal y parlamentario sobre su aplicación. Advierten que algunas medidas podrían chocar con derechos constitucionales y compromisos internacionales, lo que abrirá debates jurídicos importantes tras la toma de posesión del derechista en marzo.