Descontrol en el UPD: una adolescente terminó internada por intoxicación alcoholica

En la fiesta participaban alrededor de 70 menores y algunos mayores de edad. La joven recibió asistencia médica en el hospital local.

El UPD es una tradición estudiantil con varios años de vigencia.

Una adolescente de 17 años debió ser hospitalizada en la provincia de San Juan tras sufrir una intoxicación alcohólica durante los festejos del “Último Primer Día” (UPD) , la celebración que realizan los estudiantes que comienzan su último año de secundaria.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves en el departamento sanjuanino de Pocito, donde personal policial intervino en una fiesta en la que participaban alrededor de 70 menores y algunos mayores de edad . Al ingresar al lugar, los efectivos constataron que había consumo de bebidas alcohólicas y procedieron a la clausura del evento, además del secuestro de las botellas .

Como parte del operativo, la joven fue trasladada al hospital local en aparente estado de ebriedad para recibir asistencia médica, donde finalmente quedó internada , según informó TN.

En total, la Policía de San Juan clausuró al menos cuatro fiestas vinculadas a las celebraciones en distintos departamentos de la provincia, entre ellos Caucete, Rivadavia y San Martín, tras denuncias por desorden y la presencia de gran cantidad de menores consumiendo alcohol.

Policía de San Juan

En el caso de Caucete, los agentes detectaron una reunión con aproximadamente 80 personas, de las cuales cerca de 50 eran menores. Los adolescentes en cuestión fueron entregados a sus padres o responsables.

En Rivadavia, cerca de unos 23 estudiantes celebraban el inicio de su último año escolar, y en San Martín, donde se desactivaron dos festejos en distintas quintas quintas, se dio la presencia de unos 50 jóvenes en total.

Los operativos se realizaron en el marco de los controles preventivos desplegados por las autoridades ante los festejos del UPD.

Fuera de control: estudiantes provocaron destrozos en el festejo del UPD

En Neuquén, un grupo de estudiantes provocó incidentes y roturas en un centro de jubilados.

El indignante hecho ocurrió este lunes por la madrugada en la localidad de Villa La Angostura y tuvo como principales actores a los alumnos de quinto año del CPEM 68. Durante los festejos, los adolescentes generaron daños materiales en un edificio que diariamente utilizan los adultos mayores.

Según la información publicada por el portal DiarioAndino, luego de la “previa” de los estudiantes antes de la jornada escolar, se constató la rotura de un lavamanos. La situación no pasó desapercibida y generó indignación.

Sin embargo, también hubo una rápida respuesta de la comunidad. En menos de 24 horas, el espacio volvió a estar en perfecto estado.

daños upd en vla 1

A la mañana siguiente, padres y madres de los estudiantes asumieron la responsabilidad de los actos y gestionaron la compra del repuesto. Además, contrataron al profesional encargado de realizar el recambio correspondiente.

El sitio local informó que también fueron ellos mismos quienes se encargaron de limpiar y ordenar el centro de jubilados.

Más allá de este caso y otro, en donde los festejantes habrían utilizado pirotecnia. La jornada del Último Primer Día en la ciudad cordillerana se desarrolló en un marco de tranquilidad.

Las autoridades indicaron que, pese a los episodios aislados, el resto de los festejos transcurrió dentro de los parámetros previstos.

En la víspera de los festejos, el Tribunal de Faltas de Villa La Angostura emitió un comunicado en el que advirtió a los vecinos y vecinas que se aplicarían sanciones altas en caso de registrarse daños a bienes públicos y privados.