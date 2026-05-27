Persecución y terror en Belgrano: una joven denunció que un hombre armado la siguió y la acosó

Martina paseaba a su perro cuando un hombre con un objeto punzante comenzó a perseguirla hasta la puerta de su edificio. El relato de la joven.

Momentos de tensión y pánico vivió una joven en el barrio porteño de Belgrano al ser víctima de una persecución en la calle . Todo ocurrió cuando este sábado a la noche sacó a pasear a su mascota y un hombre comenzó a perseguirla con un objeto punzante.

A pesar de sus desesperados intentos por resguardarse, el agresor continuó el acoso e incluso decidió esperarla frente a la puerta de su edificio .

El video en el que la víctima cuenta la persecución

Martina decidió contar la persecución y desprotección que vivió a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, apuntando de forma directa contra el personal de seguridad privada de una clínica y contra la policía que intervinieron tarde en el hecho.

Embed @martudepaa loco suelto por belgrano estén atentas cuídense llamen a alguien porque en estos casos la policía no hace nada. después de que se viralice en instagram conseguí la cara del chabon así que chicas por la zona dejo la foto para que tengan cuidado. ya estoy yendo a denunciar. CLINIZA ZAVALA av cabildo 1295 no me dejaron pasar sabiendo la situación de riesgo en la que estaba, gracias por nada. original sound - martina

Todo comenzó cuando la joven salió a pasear a su perro por la noche. Al hacer apenas dos cuadras, notó que un desconocido la observaba y la seguía. Intentando evadirlo, cruzó de vereda repetidas veces y se desvió en dirección a la avenida Cabildo. Sin embargo, al adentrarse en una calle interna creyendo haberlo perdido, se topó con el acosador de frente. El agresor había calculado sus movimientos para cortarle el paso.

A pocos metros de distancia, el hombre se detuvo fingiendo desinterés, pero mantenía firmemente sujeto en su mano un objeto punzante, similar a una llave afilada o un arma blanca, mientras la intimidaba con la mirada. La presencia de una pareja en la cuadra evitó que la situación pasara a mayores en ese instante, permitiendo que la joven reaccionara y escapara corriendo a toda velocidad nuevamente hacia Cabildo.

El acosador la siguió hasta la puerta del edificio

En medio de la desesperación, la víctima llamó a su hermana para que le abriera la puerta de su edificio. No obstante, al darse cuenta de que el atacante la seguía de cerca y corría el riesgo de ingresar a la propiedad junto con ella, decidió cambiar de rumbo y subirse de urgencia a un taxi. El peligro no terminó allí: desde el vehículo, se enteró por su hermana de que el hombre se había ubicado directamente frente a la entrada de su vivienda, realizándole señas amenazantes mientras la joven alertaba al 911 de fondo.

Persecución en Belgrano (1)

Ante la imposibilidad de regresar a su hogar, Martina le pidió al taxista que la dejara en la Clínica Zabala. Al llegar al establecimiento llorando y suplicando por resguardo en el área de ingreso, el personal de seguridad privada le negó la entrada de manera tajante, ignorando las advertencias de que un hombre armado pretendía lastimarla. Desprotegida en la esquina, debió ocultarse detrás de una columna de la institución junto a su mascota, auxiliada únicamente por una vecina que pasaba por el lugar. Ella misma recordó que se escondió totalmente aterrada mientras veía al agresor buscarla por la avenida luego de haberla visto tomar el taxi.

Apenas diez segundos después de que el agresor se alejara de la clínica, un patrullero llegó al lugar debido al aviso de su hermana. A pesar de que Martina le señaló al acosador en tiempo real mientras cruzaba la calle a la vista de todos, los policías se negaron a interceptarlo o pedirle la documentación. Los agentes se limitaron a trasladarla de regreso a su domicilio, dejando al sospechoso en total libertad en la vía pública.

Detuvieron al acosadar de Belgrano

Persecución en Belgrano. acosador detenido avif

A raíz de la masiva repercusión del caso y la posterior denuncia formal, la causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo del fiscal Marcelo Solimine. Horas más tarde del suceso, las fuerzas de seguridad lograron localizar e identificar al implicado en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, la Fiscalía dispuso no adoptar medidas restrictivas de la libertad ambulatoria para el hombre, por lo que recuperó la libertad de inmediato y permanece suelto.