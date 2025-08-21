Emilia Mernes explicó por qué no quiso hablar de política: "No me sentí capacitada"

La cantante se refirió al enojo que causó enojo en las redes sociales una respuesta sobre las decisiones del gobierno nacional.

Distintos personajes del mundo del arte ha levantado la voz en los últimos años expresando su rechazo al presidente de la Nación Javier Milei y su gestión en el gobierno nacional debido a los recortes en el sector como también repudiando los apodos y cruces a diferentes artistas, principalmente a Lali Espósito. En un contexto de hostilidad donde las expresiones son públicas, no tomar postura sobre la situación a veces puede ser un problema en las redes sociales.

Emilia Mernes tuvo que atravesar una etapa complicada en su experiencia como figura pública ya que fue repudiada en las redes sociales a inicios del corriente año al esquivar preguntas referidas a las políticas públicas que desarrolla el gobierno nacional. Más tarde, en abril, se solidarizó con María Becerra y Lali: "Repudio todo el hate hacia mis compañeras. No estoy de acuerdo para nada. Queremos lo mejor para nuestro país".

En diálogo con Sofía Carmona , la exitosa cantante se refirió a la entrevista que la puso en apuros: "A veces vuelvo atrás y digo: '¿por qué hice esto?'", dijo la cantante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1958325388167594081&partner=&hide_thread=false Emilia habló con @sofisca de cuando le preguntaron por política y decidió no responder:



“No me sentía capacitada para dar una respuesta […] Estoy muy conectada con la realidad de mi país” pic.twitter.com/zc2cEXUWkf — fefe (@fedeebongiorno) August 21, 2025

"No tenía la respuesta. Venía como muy fuera de la situación, no estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España, promocionando el disco", explicó Emilia sobre su silencio ante la pregunta sobre las medidas de Milei durante una entrevista con un medio español. "No me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí, que no está bien", confesó.

"Está bien decir 'no sé' sobre algo. Sobre política no sé, pero sí estoy muy conectada con la realidad, con lo que pasa en mi país. Mis papás son jubilados, mi familia es trabajadora, yo estudié en universidad pública. Me interpela lo que pasa en mi país", soltó hablando con Carmona.

Para cerrar reflexionó: "El problema es que me piden una explicación a mí, o una respuesta a mí y yo no las tengo. Hago lo que puedo con lo que tengo y trato de poner mi grano de arena siempre, pero me siento muy subestimada", dijo y agregó: "Si bien sé que muchas de las cosas que me dicen no son reales, a veces me las creo. Me ha afectado mucho y estoy tratando de buscar las herramientas para mejorar y crecer".

Emilia Mernes.jpg Emilia Mernes

Cuál fue la situación que despertó el enojo

Durante su gira por Europa para promocionar el disco "mp3" realizó varias entrevistas con el fin de hablar de su lanzamiento, el tema principal de la entrevista. Sin embargo una periodista le preguntó sobre los recortes del gobierno en el sector desconcertando con la pregunta.

Al escuchar la consulta Emilia miró a sus costados como muestra de desentendimiento de la pregunta. Rápidamente su equipo que estaba detrás de escena aclaró: "No vamos a hablar de política, disculpá". Ante esa situación la artista lució una sonrisa nerviosa en su rostro.