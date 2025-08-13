Un ladrón robó millones en una casa de préstamos de Plottier y fue detenido luego de otro asalto

El robo fue cometido a punta de pistola y tuvo lugar el sábado. Aún no se pudo dar con el dinero sustraido.

Un ladrón logró robar y escapar con millones de pesos de una casa de préstamos de Plottier, pero insólitamente, fue detenido luego de cometer otro asalto, al querer sacarle el celular a una mujer. Se espera que sea acusado en las próximas horas. Los detalles del caso.

La Policía informó que el hecho tuvo lugar el sábado por la mañana, en las oficinas de una prestadora ubicada en calle Chos Malal. Allí se presentó un hombre vestido con un buzo rojo, un pasamontañas negro y un bolso en su mano, quien amenzó a un empleado con un arma de fuego tipo revólver y lo obligó a entregar el dinero que se encontraba tanto en la caja registradora como en una caja fuerte del depósito.

En medio del terror, el encargado del local hizo lo que el ladrón le ordenó sin oponer resistencia. Luego, el delincuente tomó dos celulares que vio sobre los escritorios, aunque al parecer se percató de que podrían colaborar para delatar su ubicación más tarde. Finalmente, se descartó de los dispositivos y huyó con el bolso rebalsando de dinero. Se llevó una suma estimada entre los 3 y 4 millones de pesos.

Una vez que se retiró, el empleado de la casa de préstamos llamó a la Policía y relató todo lo ocurrido minutos antes. Personal de la Brigada de Investigaciones Periferia I se puso a trabajar en base a la descripción brindada por la víctima y, tras un exhaustivo análisis de imágenes de videovigilancia y averiguaciones, logró obtener una imagen clara del autor.

Sin embargo, los días pasaron y no se lograba dar con él, hasta que el martes por la mañana, la causa dio un giro.

SFP Hospital de Plottier (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

La Policía fue convocada frente al hospital local luego del asalto que sufrió una mujer, a quien le habían intentado arrebatarle su celular, pero con la ayuda de testigos, el robo se frustró y el hombre fue aprehendido en el lugar.

Tras cotejar imágenes y realizar un análisis fotográfico, se confirmó que era el mismo hombre que había protagonizado días atrás el millonario asalto.

Por ello, se dio aviso a la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén, que dispuso que el sospechoso quede detenido. Se continúa la búsqueda de los millones robados.

Asalto a una casa de préstamos del centro cipoleño

En febrero, una situación muy similar se vivió en Cipolletti. Un ladrón se presentó armado en horas del mediodía a una casa de préstamos, se llevó dos teléfonos y una suma de dinero de la recaudación que rondaba el medio millón de pesos.

El atraco se produjo minutos antes de las 13 al local de Presta Fácil, ubicado en España y San Martín, en momentos en que solo se encontraban dos empleadas de la firma, quienes se mostraron conmovidas por la estresante experiencia que tuvieron que pasar, aún varias horas después del hecho.

Contaron que el delincuente llegó caminando con un casco colocado y anteojos oscuros, por lo que no pudieron distinguir sus rasgos faciales. Solo pudieron observar que era de estatura baja y fornido.

Asalto Presta Fácil 2.jpg El comercio dedicado a la entrega de préstamos ubicado en pleno centro de Cipolletti, fue asaltado en horas del mediodía de este jueves. Gentileza

Ni bien entró, sacó un arma de puño de entre sus ropas con la que las apuntó, mientras les exigía la entrega de plata y les ordenaba que no lo miraran. Utilizó un tono enfático y estricto, pero no fue violento con ellas.

Después las condujo detrás de una mampara que divide el salón y se dedicó a revisar los cajones de los escritorios en busca de elementos de valor. Como resultado de la búsqueda se apoderó del dinero que encontró y los celulares de las trabajadoras.

Con el botín en su poder, les advirtió que se debían quedar en el recinto interior y no salir hasta que él se fuera.