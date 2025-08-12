Cargaron combustible por casi $300 mil y se dieron a la fuga para no pagar: los atraparon

El intento de estafa ocurrió en Plottier y el perjuicio se calcula en más de 288 mil pesos. Ya se inició una investigación.

Dos hombres fueron demorados y quedaron bajo investigación luego de protagonizar un intento de estafa insólito: fueron a cargar combustible a una estación de servicio de Plottier y huyeron ante la distracción del playero para no pagar. La huida les duró apenas un par de horas.

Según informó la Policía, el episodio ocurrió cerca de las 09:10 del lunes, en la estación “Triángulo I”, ubicada en la intersección de calles Rivadavia y Santa Fe Norte de Plottier.

Un empleado que llamó a la Policía tras percatarse de la situación, les relató a los efectivos de la Comisaría Séptima que una camioneta Volkswagen Amarok negra, con vidrios polarizados y caja deteriorada, había llegado a la estación con dos hombres a bordo minutos antes.

Dicho testigo se acercó al vehículo y dialogó con el conductor, quien solicitó cargar Infinia Diesel hasta completar el tanque y a su vez cargar otros tres bidones de nafta Infinia, además de aceite.

Mientras el trabajador buscaba el lubricante, el vehículo -ya cargado y con el conductor en poder de los bidones- huyó a toda velocidad hacia la Ruta Nacional 22.

A-comisaría-Septima-7ma-Plottier-Policía.jpg

Con toda esta información, los pesquisas se pusieron a rastrear la camioneta, utilizando las cámaras urbanas para descubrir hacia dónde huyeron sus pasajeros y difundiendo las características de los sospechosos y del vehículo con otras unidades.

Horas más tarde, una denuncia aportó una pista clave: un sujeto había retirado una pickup de su lugar de trabajo sin autorización y la misma tenía características coincidentes a la utilizada en la estafa.

Finalmente, cerca de las 21:20 y gracias al trabajo coordinado entre personal policial y el Centro de Monitoreo Urbano, la camioneta fue localizada circulando en el barrio La Casona 1.

Allí, los uniformados interceptaron el rodado y demoraron a dos hombres, de 22 y 45 años de edad. El vehículo fue secuestrado bajo cadena de custodia y los sospechosos trasladados a sede policial para las diligencias correspondientes, donde quedaron a disposición de la Justicia.

El perjuicio económico de la estafa -finalmente frustrada- fue estimado por la Policía en más de $288 mil.

Detuvieron a una mujer por estafas con tótems de combustible y lubricantes

A mediados de julio, la Policía de Neuquén comenzó a investigar una posible estafa millonaria que fue descubierta en una estación de servicio ubicada sobre las calles Roca y Candolle, de la vecina ciudad de Plottier.

La maniobra delictiva comenzó por lo menos una semana antes de ser registrada y fue reiterada. Es más, se sospecha que otras estaciones de servicio de la Confluencia podrían haber sido víctimas.

Según pudo conocer LMNeuquén, la persona que cometió la estafa utilizaba la cuenta de un cliente para presentar cheques a cambio de retirar tótems con grandes volúmenes de combustible -mil litros de nafta- y lubricantes. El problema es que la cuenta fue denunciada como inexistente.

Combustible Pixabay.jpg

Cuando luego de detectada esta irregularidad se presentó una mujer y quiso retirar más mercadería de la Axion de Roca y Candolle, desde la estación de servicio dieron aviso inmediato al personal policial de la Comisaría Séptima, que acudió con varios patrulleros y procedió a su detención.

"Hay denuncias realizadas... mucha información que se debe investigar", indicaron fuentes policiales.

Consultada al respecto, la jefa a cargo de la unidad, Verónica Rinaldi, confirmó la situación a LMNeuquén y agregó: "El hecho surge porque en la mañana se presentó en la unidad el dueño de la estación de servicio Axion -de Roca y Candolle- y la YPF El Triángulo -Santa Fe Sur 370- a radicar una denuncia. Manifestó que en el chequeo de la documentación, constatan que había cheques de un cliente -una empresa identificada- con cuenta inexistente".

La jefa de la Comisaría Séptima precisó que el monto denunciado asciende a los 39 millones de pesos. "El damnificado es titular de la YPF El Triángulo y Axion", confirmó.