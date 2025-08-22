El ente recaudador precisó cuáles son los pasos que se deben respetar para comprar en las plataformas de compra internacionales, como es el caso de Shein o Temu.

ARCA aclara cuáles son los requisitos para comprar en Shein: los pasos que se deben respetar

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) difundió la lista de requisitos actuales para recibir compras internacionales. El organismo descartó la información falsa que circuló en las redes sociales durante los últimos días respecto a supuestas restricciones para las plataformas como Shein y Temu y dejó en claro que pueden seguir realizando sus compras bajo las mismas condiciones vigentes, sin cambios en el sistema de envíos.

Por su parte, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) reveló en un informe que los argentinos gastaron más de 1.572 millones de dólares en ropa extranjera durante los primeros cinco meses de 2025. Ese dato fue uno de los que generó especulaciones sobre posibles modificaciones en los controles aduaneros. No obstante, ARCA remarcó que la entidad no puso en marcha nuevas restricciones para las compras online .

Según establece el ente recaudador , los envíos internacionales tienen que cumplir con cuatro condiciones básicas para ingresar al país sin algún tipo de inconveniente. En este sentido, informaron que cada paquete puede contener hasta tres unidades idénticas del mismo producto y esos artículos tienen que destinarse exclusivamente a uso personal, sin fines comerciales o de reventa.

En cuanto al peso de los paquetes, el máximo permitido para cada envío es de 50 kilos; mientras que el valor total de la compra no puede ser superior a los 3.000 dólares. Estos límites aplican tanto para compras en Shein como en cualquier otra plataforma extranjera, como es el caso de Temu.

Por otra parte, ARCA confirmó que el sistema de compras por courier sigue de la misma manera. Es decir, los usuarios no necesitan hacer trámites adicionales ni confirmar operaciones en la sección de Envíos Postales Internacionales del Correo Argentino, tal como se rumoreó de manera falsa en el mundo virtual.

shein ARCA estableció una serie de requisitos para comprar en el exterior.

¿A quiénes alcanzan estas medidas?

Las condiciones actuales que impone ARCA afectan a todas las personas que hagan operaciones en tiendas virtuales extranjeras. Los requisitos que se piden apuntan a regular el ingreso de la mercadería sin que haya que modificar el proceso existente. Con esto, los usuarios que cumplan con los límites establecidos no tendrán problemas para encontrarse con su pedido.

En tanto, el organismo aclaró que tampoco se dispondrán cambios en el sistema puerta a puerta que se utiliza para las compras en sitios como Temu o Shein. Los envíos continúan sin restricciones extra, siempre que respeten las normas vigentes.

Los usuarios pueden verificar el estado de sus pedidos a través del sitio web del Correo Argentino o contactando directamente a la plataforma de compra. La medida no introduce nuevas barreras, sino que reafirma las disposiciones existentes para el comercio internacional.

Compra en Shein o Temu: cuáles son los riesgos

La popularización de esta forma de comprar fue incentivada por una cierta estabilidad en la cotización del dólar y por la quita de impuestos arancelarios dispuesta por el Gobierno a fines del año pasado.

Si bien el acceso a una amplia oferta de productos económicos genera un gran atractivo, las comprar en plataformas de e-commerce como Shein o Temu implica algunos riesgos: