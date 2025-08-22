El bazar Para Ti arrasó con sus descuentos: tras 68 años, su cierre es inminente

Antes de lo anunciado, el tradicional bazar ya se quedó sin productos. Entre lágrimas y con ganas de aprovechar ofertas, sus góndolas quedaron vacías.

Las góndolas del tradicional bazar Para Ti , con 68 años de trayectoria en el Bajo neuquino , quedaron vacías tras las tres semanas de liquidación de sus productos. Cientos de clientes quisieron visitarlos por última vez tras conocer la noticia de su cierre definitivo.

Fueron días de trabajo continuo y desfile de muchas personas, quienes aprovecharon el 50% de descuento sobre los platos, cubiertos, ollas, sartenes, copas, frascos y muchas cosas más.

"Todo este mes estuvimos vendiendo todo el día. Los últimos días redujimos la atención hasta las 14 y ahora ya estamos viendo si definitivamente este viernes es la última jornada", adelantó a LMNeuquén Fernando Ramín, hijo de Walter, dueño del local.

SFP Bazar para Ti (9) Sebastián Fariña Petersen

Es que ya no queda nada: solo hay algunos frascos, copas y algún que otro producto perdido. Hasta las mismas estanterías vendieron, ya no hay productos colgados en las paredes, ni rastros de lo que fue este antiguo comercio neuquino.

"La verdad que vendimos todo. Fueron días de mucho trabajo donde la gente hacía cola para entrar a comprar. No queda casi nada de stock. Algunos frascos con tapa y algunos vasos, pero cosas muy puntuales. Y lo que reste seguro lo vamos a donar, no sé, tengo que hablarlo con el gran jefe a ver qué quiere hacer", contó Fernando al hacer referencia de que la última palabra hasta el último día la tiene su papá.

SFP Bazar para Ti (10) Sebastián Fariña Petersen

Estos últimos días Walter Ramín, de 93 años, no visitó mucho su local. Prefirió la tranquilidad de su vivienda, o quizás no tuvo muchas ganas de ver las góndolas vacías que supieron estar repletas de productos muy buscados por muchas familias.

Despedida final del bazar Para Ti

Este viernes el local va a abrir hasta las 14 y luego definirá si vale la pena abrir el sábado o el lunes, o directamente cerrar la persiana para siempre. "Acá los clientes vinieron llorando en estos días, sentimos mucho cariño de la gente. Es que es un comercio que estuvo toda una vida en Neuquén", describió.

Entre los recuerdos que se escucharon estos días de agosto estuvieron los de muchas personas que mencionaron que hicieron su lista de casamiento en el bazar Para Ti, otros que compraron su primera vajilla, o su primera olla cuando se mudaron solos, quizás hace varias décadas.

SFP Bazar para Ti (1) Fernando Ramín en la despedida del bazar Para Ti. Sebastián Fariña Petersen

"Fueron días de muchos sentimientos a flor de piel donde pudimos ayudar a los clientes a encontrar lo que buscaban y ellos nos ayudaron a nosotros. Eso es lo lindo de esto, el ida y vuelta que tenés con la gente detrás del mostrador", compartió Ramín, quien recordó que tenían clientes que llegaban incluso desde otras provincias exclusivamente para comprarles.

El tradicional bazar Para Ti abrió sus puertas hace 68 años en la emblemática esquina de Sarmiento y La Pampa. Sus dueños fueron Walter Ramín, quien en los primeros años estuvo asociado a Antonio Oses. Juntos crearon este bazar y también el mayorista ROR. Tuvieron la primera juguetería de Neuquén "Papá Noel", y la ferretería "El arca de Noé".

SFP Bazar para Ti (5) Sebastián Fariña Petersen

A Ramín y Oses se les sumaron sus esposas, Nélida e Irma, y más tarde sus hijos. Fue por la década del 90 que aquella sociedad se disolvió y la familia Ramín siguió sola y logró que este bazar alcance casi las siete décadas consecutivas como el comercio del rubro más importante de la ciudad y visita segura de todos los que iniciaban un hogar.

La fecha anunciada para su última jornada era este próximo 30 de agosto, pero ante la gran venta que tuvieron en los últimos días, quizás este viernes 22 sea la última vez que tengas las puertas abiertas.