Tras 68 años, cierra el histórico bazar Para Ti: rebajas, recuerdos y nostalgia de los dueños

Es que detrás de ese mostrador cada día estuvo Walter Ramín , el hombre que aún hoy con 93 años es muy común verlo en la puerta charlando con los vecinos o en la góndolas revisando que no falte nada.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (15) El nieto del dueño Walter Ramín junto al resto de los empleados del Bazar Para ti. Sebastián Fariña Petersen

A Ramín y Oses se les sumaron sus esposas, Nélida e Irma, y más tarde sus hijos. Fue por la década del 90 que aquella sociedad se disolvió y la familia Ramín siguió sola y logró que este bazar alcance casi las siete décadas consecutivas como el comercio del rubro más importante de la ciudad y visita segura de todos los que iniciaban un hogar.

El próximo 30 de agosto será su último día abierto y durante este mes ya se llena de viejos y nuevos clientes tentados por las rebajas y también con ganas de revivir recuerdos, compartir anécdotas y recordar el Neuquén de ayer.

"Este bazar tanto para mi papá como para mi hermana y para mí es nuestra vida. Porque gracias al negocio tuvimos todo lo que tenemos, pero no hablo de lo material, sino de quiénes somos, de lo que pudimos estudiar, crecer y de la vida relativamente buena y tranquila que nos dio", compartió a LMNeuquén Fernando Ramín, hijo de Walter.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (12) Sebastián Fariña Petersen

Para Fernando, el secreto para mantenerse al frente de este comercio por tantos años fue el trabajo duro de su papá y su socio al comienzo, y luego de toda su familia que le hizo frente a los altibajos económicos del país y logró seguir adelante.

"Acá siempre hubo mucho esfuerzo, mucho sacrificio, no había un sábado libre, tampoco un domingo", contó Fernando sobre los inicios del negocio en el que prácticamente nació. Es que si bien el parto fue en el Policlínico Neuquén, desde ahí sus padres lo llevaron a su casa que era en el fondo del local y allí vivieron sus primeros años de vida.

Luego la familia se mudó a otra casa donde nació su hermana Claudia y ambos se criaron entre vasos, copas, platos y la sonrisa amable de su papá siempre dispuesto a ayudar a los clientes que llegaban al local.

¿Por qué cierran?

La familia Ramín estuvo toda su vida dedicada a este negocio. El año pasado, el 9 de junio, murió la esposa de Walter y desde entonces las cosas cambiaron. Claudia, la hija menor del matrimonio, quien también siempre trabajó en el bazar, se dedicó a acompañar a su papá y Fernando quedó al frente del negocio. Un negocio en el que entra a las 5 de la mañana y sale a las 19.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (1) Esperan el paso de cientos de clientes para aprovechar los descuentos. Sebastián Fariña Petersen

"Hasta antes de que muera mi mamá, mi papá, mi hermana y yo estábamos los tres al pie del cañón todo el día. Y desde hace unos meses empezamos a pensar que "Para Ti" es una etapa cumplida", confirmó.

El hijo del dueño contó que la decisión no fue fácil y que tuvo que ver con entender que su papá a sus 93 años ya no va a seguir, y que él y su hermana tendrán nuevos rumbos, luego de descansar tras tantos años ininterrumpidos de trabajo.

La decisión ya está tomada y desde este lunes 4 hasta el sábado 30 de agosto van a liquidar toda la mercadería que tienen. Se trata de un depósito lleno. Años de comprar elementos para el bazar.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (3) Emoción y nostalgia detrás del mostrador. Sebastián Fariña Petersen

"Papá viene todos los días, lo que pasa que ya no no trabaja como antes, pero hasta hace un año atrás manejaba todo él, la última palabra la tiene él. Ni Claudia ni yo nunca sobrepasamos una idea suya", aseguró el comerciante quien confesó que hace tres años no se toma vacaciones.

Otra de las cuestiones que tuvieron en cuenta para finalmente decidir el cierre fue el aumento de competencia en Neuquén. "Nosotros competimos siempre contra grandes cadenas de supermercados, contra otros colegas, hasta ahí no hay problema, pero cuando vienen de afuera a reventar el mercado ya es más difícil y ya no tengo ganas", agregó.

"Para tomar la decisión nos sentamos los tres y pusimos todo sobre la mesa y ahí dijimos ¿Qué hacemos? Y mi papá dijo: "Sí, hay que bajar la persiana. Bajamos la persiana"", contó sobre ese momento crucial.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (4) Recuerdos de un comercio de más de 6 décadas en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Descuentos

Desde este lunes el bazar "Para Ti" se despide con grades ofertas y descuentos. Si bien durante este fin de semana sus dueños iban a hacer los números, adelantaron que los descuentos iban a rondar entre el 40 a 50%.

Toda la mercadería del bazar va a estar con descuentos. Se va a poder conseguir platos, tazas, cubiertos, copas, ollas, sartenes, vasos, asaderas, tarteras, budineras. También tienen sus tradicionales envases ya sea para bebidas como para mermeladas.

Hay fuentes, baldes, adornos, manteles, utensillos de cocina y muchas cosas más. El viernes pasado, aún sin los descuentos se podía conseguir platos de postre desde los 4000 pesos de contado, platos playos desde 12.500, panera a 4900 pesos y budineras de lata a 35 mil.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (5) Sebastián Fariña Petersen

Las copas estaban alrededor de 4700 pesos, para vino, champagne o agua, y tazas a 4000.

"Tenemos un depósito lleno para traer a la venta. Igualmente ya desde esta semana que la gente se empezó a enterar que cerrábamos hay muchos clientes comprando, prefieren asegurarse la mercadería, aunque no estén los grandes descuentos", contó el dueño.

Tristeza entre los clientes

Desde que un cartel en la puerta anunció el cierre esta semana no paran de llegar clientes. Lo hacen desde Neuquén, para también de ciudades cercanas como Cipolletti, Centenario y Cinco Saltos, que tradicionalmente este comercio atendió a todo el Alto Valle.

Una esquina que tiene su sello, un lugar céntrico por el que muchos solían pasar para comprar, para consultarle a Don Walter sobre qué era lo mejor para comprar para su casa, o simplemente para charlar un rato.

"Acá siempre atendió la familia y los clientes sabían que si tenían algún problema con algún producto venían y se lo cambiábamos", recordó el comerciante sobre su forma de trabajar.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (2) Sebastián Fariña Petersen

Un local con el propio dueño detrás del mostrador, algo muy común entre los comercios neuquinos de 40 años atrás, pero hoy casi el único. "Y todo eso es lo que la gente va a extrañar. Se me largaron a llorar estos días y la verdad que eso te pega y te pega fuerte", contó emocionado.

Este viernes el local estaba lleno. Muchas personas mayores con caras tristes recorrían sus pasillos en búsqueda de renovar algún utensillos que justamente lo habían comprado ahí mismo quizás muchos años atrás.

"Nos enteramos por el cartel que nos llamó la atención. Por un lado uno sale beneficiado por los descuentos, pero por otro lado mucha tristeza por los años y años que tiene este comercio que es parte de Neuquén", opinó Juan Carlos, vecino de Cipolletti quien contó que toda su vida fue hasta ese bazar a comprar.

Luis, un vecino de Neuquén, contó que compra en el bazar frascos para su elaboración artesanal de dulces y conservas desde 1987. "Duele la noticia de que van a cerrar", confió con cierta nostalgia.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (11) Sebastián Fariña Petersen

Las caras de tristeza se repiten entre la mayoría de los clientes quienes se amontonan para llevarse el mejor motín. María se acercó con su nieta a ver qué tal estaban los descuentos y aprovechó para recordar que compraba en el comercio hace varias décadas.

"Soy nacida y criada en Neuquén, ya mis padres compraron toda su vajilla acá y yo también. Una pena que cierren, me quedé charlando con uno de los vendedores. Acá siempre muy buena atención", contó Mónica.

Omar, otro vecino, quien contó que tiene 70 años, dijo que este cierre le duele como cuando cerró local de indumentaria masculina Suixtil. "Yo soy de Cinco Saltos, pero trabajo en la Provincia y siempre vine a comprar acá por la calidad, vine porque me quiero despedir y bueno me llevo unos vasos. Siempre que uno quería una olla o cualquier cosa íbamos al bazar Para Ti", recordó con nostalgia.

SFP Bazar Para ti cierre definitivo (8) Walter Rosales, trabajó 35 años en el Bazar Para Ti. Sebastián Fariña Petersen

"Yo me crie en Neuquén y este bazar siempre estuvo. Yo compré de todo acá. Siempre que uno se iba a casar buscaba todos los enseres de la cocina acá", contó Graciela, quien se enteró el jueves que cerraban y el viernes se acercó a comprar y a recordar viejos tiempos de la calle Sarmiento.

Fernando Ramín admitió que sabe que este último mes de trabajo va a ser muy duro, pero no solo por el esfuerzo de atender a muchos clientes, sino por las muchas anécdotas y recuerdos que van aparecer en estos días y que van a dar final a una labor de 68 años de su familia.

Qué se viene

Son cinco los empleados, algunos con más de 30 años de antigüedad los que van a indemnizar. Darles la noticia fue muy duro porque no la esperaban y porque trabajaron toda su vida en bazar Para Ti.

"Ellos nacieron acá adentro también, empezaron a trabajar acá. Igual les vamos a dar una mano. Algunos quieren hacer algo privado, propio, y ya dijimos que los vamos a ayudar", contó Ramín quien dijo que son trabajadores con los que comparten 8 horas diarias hace muchos años y que ya se convirtieron en familia.

Walter Rosales es empleado del Bazar Para Ti hace hace 35 años. Para él su patrón es casi un padre con el que empezó a trabajar a sus 15 años. "Siendo empleado de comercio pude comprar mi casa con ayuda de mi patrón", compartió este trabajador para contar un poco de la generosidad del dueño de este comercio que a fin de mes cerrará sus puertas para siempre.