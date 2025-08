La Coope de luz de Plottier amenaza con dejar a oscuras la Ruta 22

Intimó a Vialidad Nacional por una deuda de 41 millones de pesos. Aseguran que el organismo nacional no les permite reparar las luminarias rotas.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier intimó a Vialidad Nacional por no pagar el servicio de energía eléctrica desde agosto del año pasado. La deuda asciende a 41 millones de pesos por lo que si no pagan la Ruta 22 podría quedar a oscuras.

El presidente de la cooperativa aseguró además que el organismo nacional, de quien está a cargo la Ruta 22 en Plottier, no les permite reparar luminarias rotas por lo que hay varios sectores que están a oscuras tras diferentes accidentes en la zona.

"Intimamos a Vialidad Nacional porque no pagan el servicio de luz que consumen desde agosto del año pasado. Además, no nos dejan arreglar el alumbrado que se rompe, hay varios sectores donde se produjeron choques y no podemos arreglarlos", describió.

Gaitán adelantó que este mismo jueves recibió un llamado telefónico de Javier Cerda, Jefe de Vialidad Nacional distrito Neuquén con el que coordinó una reunión para el próximo lunes.

"Necesitamos que paguen la deuda, pero además que nos dejen arreglar las luces sobre la Ruta 22 que están rotas porque generan lugares oscuros y peligrosos", explicó el cooperativista.

El próximo lunes 4 de agosto a las 10 Gaitán confirmó que se reunirá con las autoridades de Vialidad Nacional en Neuquén para avanzar sobre la gestión de la Ruta 22 y también la deuda que tiene el organismo nacional con la cooperativa. En ese primer acercamiento espera poder avanzar en estas soluciones para evitar inconvenientes a los vecinos que circulan habitualmente por la ruta 22 en Plottier.

"Si no pagan se va a cortar el servicio como a cualquier otro socio", aseveró el presidente de la cooperativa quien también dijo que espera poder llegar a un acuerdo que no perjudique a los vecinos.

Además, Gaitán confirmó que le avisó de esta situación al intendente Luis Bertolini, con quien charló sobre la importancia de que tanto la cooperativa como el Municipio puedan solucionar rápidamente problemas de mantenimiento sobre la Ruta 22.

Días atrás, Bertolini ordenó que se realicen tareas de limpieza sobre el boluverad de la Ruta 22 porque tenía maleza muy crecida y perjudicaba la visión de automovilistas como así también de peatones.

"Los vecinos nos recriminan a nosotros y al Municipio por las luces rotas pero en realidad no nos permiten repararlas. En este caso es Vialidad Nacional la responsable de estas falencias y tiene que hacerse cargo o llevar adelante algún acuerdo para que nosotros podamos hacerlo", explicó.

En Neuquén, la Ruta 22 ya hace un tiempo que pasó a llamarse Avenida Mosconi, y si bien en primer momento estaba gestionada por Vialidad Nacional, luego pasó a estar bajo la órbita de la Provincia y desde ahí al de la Municipalidad de Neuquén. Aunque ahora está nuevamente a cargo del gobierno provincial.