Contra el veto de Milei, convocan a masiva marcha universitaria en Neuquén: habrá retiro de ATEN

Se realizará este miércoles 17. La marcha iniciará en el playón de la Universidad Nacional del Comahue y se replicará en el resto de las sedes.

Docentes se movilizan este miércoles en rechazo del veto a la ley de financiamiento universitario.

Se anunció un paro docente con retiro en todo el departamento Confluencia y movilización en defensa de la ley de financiamiento universitario . La medida se da en concordancia con la Marcha Universitaria nacional en el marco del debate en la Cámara de Diputados por el veto de Javier Milei a esa ley y a la emergencia pediátrica.

Desde el gremio Adunc anunciaron que la concentración en Neuquén capital será a las 17 en el playón de la sede central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). La movilización comenzará a las 18.

Según anunció el gremio ATEN, el retiro en la Confluencia será desde las 17 y tendrá efecto hasta las 20.

Paro adunc

"Una vez más estaremos en las calles en defensa de cada derecho conquistado, para frenar el ajuste y defender la democracia en unidad con lxs trabajadorxs de la educación y de la salud", afirmaron desde el gremio. "Porque la escuela pública no se entrega. La salud de nuestrxs niñxs no se negocia. La patria se defiende", agregaron.

"Con salarios de hambre y con un presupuesto para funcionar que es menos de la mitad de lo que necesitamos, las universidades públicas no pueden seguir funcionando", reclamaron.

La definición se difundió a partir de una conferencia de prensa realizada durante la mañana de este lunes "para convocar de manera unitaria junto a todos los gremios y las autoridades de la UNCo, a la Marcha Federal Universitaria que tendrá réplica en todo el Comahue", informaron.

Comunicaron que la convocatoria a las 17 se extiende a las ciudades de Cipolletti y Cinco Saltos.

Por otro lado, también notificaron dónde concentrarán todas las localidades en las que tiene sede la UNCo:

Bariloche, concentrará 17 hs en el Hospital Zonal Bariloche.

Viedma, concentrará 17 hs en Plaza San Martín.

San Antonio Oeste, concentrará 10.30 hs en Plaza Centenario.

"Este miércoles 17 de septiembre ¡Todxs a las calles y MARCHAMOS contra el veto de Milei! Este miércoles 17 de septiembre, la docencia universitaria ¡PARAMOS!", cierra el comunicado.

image

Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley Nº 27.795, que establecía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y una recomposición salarial para el personal docente y no docente del sistema. La decisión fue oficializada este miércoles 10 de septiembre mediante el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La medida representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, luego de meses de tensiones por el congelamiento presupuestario y las demandas salariales de los gremios del sector. El veto fue calificado como “total” y se enmarca en la estrategia del Gobierno de evitar compromisos que impliquen una expansión del gasto público.

El proyecto había sido sancionado por el Congreso el 21 de agosto con apoyo mayoritario de la oposición y establecía lineamientos para el sostenimiento de la educación superior. Entre sus puntos principales, proponía: