El clima en Neuquén

icon
Temp
61% Hum
Policiales
La Mañana Neuquén

Caos de tránsito en Ruta 7 por un fuerte choque, entre Centenario y Neuquén

Ocurrió a la altura de Cañadón de las Cabras, en sentido Centenario–Neuquén.

Caos de tránsito en Ruta 7 por un fuerte choque, entre Centenario y Neuquén

Un accidente de tránsito registrado este martes a primera hora de la mañana en la Ruta 7, a la altura de Cañadón de las Cabras, provoca importantes demoras en el tránsito, en sentido Centenario–Neuquén.

Según las primeras informaciones brindadas por el móvil de LU5, una bicicleta fue embestida por un Fiat Uno. La situación obligó a que varios vehículos permanezcan detenidos en la calzada.

En el lugar se hizo presente personal policial y de salud, a bordo de una ambulancia, que asistió al ciclista, quien sufrió diversas heridas producto del fuerte golpe tras el choque.

Se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución.

En desarrollo.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso