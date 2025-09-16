Cuál es el único rincón de Argentina con alerta del SMN por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por lluvias persistentes, que rige únicamente para una provincia del país: Chubut . La advertencia se centra en la zona cordillerana, destacándose como el único aviso meteorológico significativo en todo el territorio nacional para este martes.

Según el reporte oficial, se espera que en el área de la cordillera chubutense se registren valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros. Aunque la alerta es de nivel amarillo, existe la posibilidad de que se superen estos montos de forma puntual. Las autoridades locales han pedido a los residentes y turistas estar atentos a las condiciones del tiempo.

Mientras tanto, en el resto de Argentina se experimenta una jornada sin mayores complicaciones climáticas. Las tormentas y lluvias que afectaron a otras provincias del centro y noreste del país durante el día de ayer han cesado, permitiendo que la situación general se mantenga estable y sin riesgos inminentes.

El nivel de alerta amarillo indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo para la población. Ante esta situación, el SMN recomienda a los ciudadanos de la zona afectada mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias para mitigar cualquier posible impacto.