Milei arribó a Estados Unidos para reunirse con Trump a la espera de una ayuda financiera

El presidente argentino llegó a Nueva York, donde se encontrará en la ONU con Donald Trump. Cómo será la agenda.

Tras el festejo de la administración libertaria por el mensaje de apoyo del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, el presidente Javier Milei se encontrará este martes en Nueva York con el mandatario Donald Trump

El cónclave entre los mandatarios tendrá lugar luego de la participación del argentino en la Asamblea General de la ONU. El objetivo de este viaje es un respaldo a su programa económico, ya que también se encontrará con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Milei aterrizó en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy cerca de las 6 de la mañana. El Presidente y su equipo económico esperan un aval de Trump para que el Tesoro estadounidense les asigne un crédito para reforzar las reservas y contener el dólar .

MILEI Y TRUMP La posibilidad de que EE.UU ayude a la economía argentina está ligada a la buena relación que hya entre Javier Milei y Donald Trump.

Salvataje económico de Estados Unidos en medio de la tensión cambiaria

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", indicó a través de las redes sociales este lunes Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Una de las opciones de apoyo sería una asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.

brokers dolares

Este anunció se dio tras una jornada de tensión cambiaria, en el que el Gobierno Nacional anunció la suspensión de las retenciones a los granos y la carne bovina hasta el 31 de octubre. El objetivo, dicho por los propios funcionarios de la administración libertaria, es impulsar la liquidación de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

Respecto al viaje a suelo norte americano, ya se encontraban allí el canciller Gerardo Werthein, los ministros de Defensa Luis Petri, y de Salud, Mario Lugones acompañarán a Milei en su exposición en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que será el miércoles, de acuerdo a la agenda oficial.

La agenda de Milei en EE.UU.

Martes 23 de septiembre

- 10:45 hs - El Presidente Milei asistirá a la intervención del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.

- 12.45 hs - El Presidente de la Nación tendrá un encuentro bilateral con el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

- 20 hs - Participará de una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Miércoles 24 de septiembre

- 12.45 hs - Intervención del Presidente Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

- 19:55 hs - Participará de la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Hará entrega del premio el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Jueves 25 de septiembre

- 16:45 hs - Encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

- 19.15 hs - Luego mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

- 22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a Argentina.

Viernes 26 de septiembre

- 8:30 hs - Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.