El dólar EN VIVO: grandes bajas en la cotización a la espera de la liquidación del campo y la ayuda de Estados Unidos

Acciones y bonos operaron este lunes con subas de más de 20%, mientras que el Riesgo País retrocedió casi 25%, luego del respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.

El Merval cerró con una suba de 7,55% ubicado en 1.811.038,80. Medido en dólares escaló 17% hasta 1.257 puntos. Mientras que el dólar cayó 85 pesos , y cerró a 1.430 pesos en las pizarras del Banco Nación.

Todo se dio luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la asistencia de Estados Unidos para la Argentina será “grande y contundente”.

La semana pasada el BCRA vendió US$ 1.110 millones para contener el dólar luego de las jornadas de presión cambiaria y volatilidad en los mercados que siguieron a las elecciones bonaerenses.

En tanto, el Riesgo País cayó 24,50% hasta los 1.089 puntos. El indicador que elabora JP Morgan había superado los 1500 puntos básicos la semana pasada.

El dólar cae a 1.375 pesos para la cotización oficial en Banco Nación. El dólar blue se mantenía en 1.475 pesos. Los financieros MEP y CCL también caen en su cotización a 1.365,93 y 1.373,75 pesos, respectivamente. En tato, el dólar mayorista se ubicaba en 1.365 pesos, lo que significa una baja del 7,4 por ciento con respecto al cierre del lunes.

La moneda extranjera en el Banco Nación baja 2,96 por ciento en su cotización y se ubica en los 1.400 pesos. Los dólares financieros cotizaban en 1.367,61 y 1.370,61 pesos, para el MEP y el CCL, respectivamente. El dólar mayorista bajó más de 7,4 por ciento en lo que va de la jornada bursátil del martes y se encuentra en 1.367 pesos. El mayorista, por su parte, estaba en 1.365 pesos. El dólar cripto, finalmente, cotizaba en 1.394,99 pesos.

Live Blog Post El dólar blue y el mayorista se desinflan En las primeras horas de la jornada bursátil de este martes, el dólar blue bajaba 2,96 por ciento, y cotizaba en 1.475 pesos. El oficial, en las pizarras del Banco Nación, estaba en 1.430 pesos. El dólar mayorista, por su parte, caía a 1.408 y algunos vaticinaban una baja a 1.375 pesos. Este variante es la que marca las bandas de flotación del dólar libre, y que días atrás rozó los 1.475 pesos que era el techo.