El dólar EN VIVO: grandes bajas en la cotización a la espera de la liquidación del campo y la ayuda de Estados Unidos

Acciones y bonos operaron este lunes con subas de más de 20%, mientras que el Riesgo País retrocedió casi 25%, luego del respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.
Se desploma el dólar
El dólar cae a 1.375 pesos para la cotización oficial en Banco Nación. El dólar blue se mantenía en 1.475 pesos.
Los financieros MEP y CCL también caen en su cotización a 1.365,93 y 1.373,75 pesos, respectivamente.
En tato, el dólar mayorista se ubicaba en 1.365 pesos, lo que significa una baja del 7,4 por ciento con respecto al cierre del lunes.
