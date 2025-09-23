En este informe, te contamos cuáles son los feriados nacionales que restan en 2025 . ¿Cuántos finde largos habrá antes de fin de año?

Estos son los 5 feriados nacionales que quedan para el resto del 2025: calendario oficial

De acuerdo al decreto 1027/2024, sancionado por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2024, no se fijaron feriados nacionales para el mes de septiembre de 2025 . Cabe recordar que, en agosto de 2025 , sólo hubo un fin de semana largo. Este tuvo lugar entre el viernes 15 y el domingo 17, con motivo del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. En este informe, te contamos cuáles son los feriados nacionales que restan en 2025 y cuántos finde largos habrá antes de fin de año .

Según el decreto mencionado arriba, la ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta 3 días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. Asimismo, señala que tales días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo.

Feriados 2025

En lo que resta de 2025, habrá cinco feriados nacionales y/o días no laborables con fines turísticos.

El próximo finde largo tendrá lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre de 2025, con motivo de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural.

En 2025, los días no laborables con fines turísticos estipulados como tales fueron el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre. En relación a este último, cabe consignar –además- que el lunes 24/11 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional. Recientemente, el Gobierno Nacional introdujo una modificación en el calendario de feriados.

A través de la resolución 139/2025, se estableció que el feriado del 12 de octubre se traslade al viernes 10. De esta forma, se creó un fin de semana largo de tres días que no estaba contemplado en el organigrama de feriados dispuesto a fines de 2024. En el artículo 1ro de la citada resolución, puede leerse: “Trasládase el feriado nacional del día 12 de octubre “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” correspondiente al año 2025, al día viernes 10 de octubre del mismo año”.

Así, el viernes 10 de octubre reviste carácter de feriado nacional y no de día no laborable. Por lo tanto, se trata de una jornada de descanso obligatoria, que debe cumplirse en todo el país. La ley 20.744 -Ley de Contrato de Trabajo- indica en su artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que para el descanso dominical.

DIA DE LA RAZA.jpg "Día de la Raza" fue la primera denominación que se le dio a la celebración del 12 de octubre.

A continuación, el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025:

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son los siguientes: