Dura condena a Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, por abuso sexual agravado: 19 años

Este miércoles se conoció el fallo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La fiscalía había reclamado 20 años. Se lo llevaron detenido.

La Justicia condenó este miércoles al empresario Claudio Contardi y exesposo de Julieta Prandi, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado a la pena de 19 años de prisión. Además se lo llevaron detenido de inmediato desde la sala de audiencia.

El exmarido de la modelo y conductora enfrentó el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, por abusar sexualmente de su exesposa, entre 2015 y 2018, tras el nacimiento del segundo hijo de la pareja.

La condena se conoció este miércoles, minutos antes de las 11.30 horas, después de tres audiencias en las que hubo declaraciones de peritos, la psicóloga y el psiquiatra de la denunciante, además de amigos y familiares, quienes dieron testimonio del deterioro físico y emocional de Prandi.

La fiscalía había reclamado 20 años de prisión, mientras que la querella había solicitado 50 años.

Durante el debate, Contardi tuvo su oportunidad de declarar y lo hizo durante casi una hora. "Nunca abusé de ella sin su consentimiento", fue su extraña frase para defenderse, en un supuesto fallido que no corrigió. "Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes", afirmó.

Condenaron a Contardi ex marido de Julieta Prandi

Julieta no estuvo presente en la lectura del fallo. Estaba acompañada de su abogado Fernando Burlando, y su actual pareja, Emanuel Ortega.

Al llegar a la la sala de audiencia, la esperaban sus padres, a quienes abrazó en medio de un desconsolado llanto. Luego se descompensó, por lo que requirió la asistencia de un médico con un botiquín de primeros auxilios, para atenderla. “Está bien Julieta, es más un problema emocional que otra cosa”, aclaró el profesional.

La Justicia ordenó la inmediata detención de Contardi. La Policía le colocó las esposas, lo retiraron de la sala y será trasladado a la Unidad Penal 41 de Campana.

"Una sentencia ejemplificadora"

Previo a su llegada al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, Julieta habló con la prensa y aseguró que esperaba "que hayan reflexionado lo suficiente los jueces como para tomar una decisión y dar una sentencia ejemplificadora".

prandi

En este sentido, indicaba que presumía que sería sentenciado con "unos 20 años o más" de prisión. A su vez, reveló que su actual pareja es quien la está acompañando en este proceso judicial.

“Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida: fue un calvario”, afirmó la modelo en el inicio del juicio.

La denuncia que derivó en este juicio fue presentada por Prandi en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, que tomó intervención porque los hechos habrían ocurrido en la casa del barrio privado “Septiembre” donde convivía el matrimonio. Según la acusación, los episodios de violencia se extendieron entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.

Por su parte, la defensa de Contardi reclamó la nulidad del proceso y su absolución, sosteniendo que la denuncia había sido "inventada" por la actriz. Además, el acusado tenía prohibida la salida del país y una restricción perimetral que le impedía acercarse a su expareja.