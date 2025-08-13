La reacción de Emanuel Ortega tras la condena a Claudio Contardi

Walle Leiva reveló detalles de la intimidad del entorno de Julieta Prandi luego de que se conociera la condena a su exmarido.

Claudio Contardi , el exmarido de Julieta Prandi , fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual y violencia de género. La modelo y conductora no llegó a la audiencia para escuchar el veredicto, pero se enteró de la noticia llegando al Tribunal, acompañada de su actual pareja, el cantante Emanuel Ortega .

El fiscal había pedido que se lo condenara a 20 años, mientras que la querella reclamaba una pena mayor, de 50 años, tal como se vio en Puro Show. En medio de la conmoción se pudo saber la reacción de Prandi y también la de Emanuel Ortega, su actual pareja. El encargado de reportar la novedad fue Walter “Walle” Leiva, cronista de Puro show, quien desde el lugar se mostró muy emocionado.

En su diálogo con Pampito, el periodista reportó con la voz entrecortada y confirmó que él fue quien le dijo a Julieta y su entorno cuál había sido la sentencia: “Me mira, le digo, lo de los 19 años y se quebró mal, y Emanuel también. A Emanuel lo conozco desde hace muchos años, desde que está en la música, realmente es fuerte. Siempre decimos que nos acostumbramos a que no hay justicia. Y se quebró mal Julieta”, dijo Walle sumamente conmovido por el momento.

image

“Los que la conocemos a Julieta, desde que empezó en el mundo del espectáculo, una chica divina, fresca, la vi como muy deteriorada, imaginate”, reflexionó luego sobre lo que tuvo que soportar la modelo que la llevó a un estado extremo. Una situación en la que hoy logró un poco de justicia tras la condena de su ex.

La angustia de Julieta Prandi, horas antes de conocer la sentencia contra su ex, Claudio Contardi

Un día antes de conocerse el veredicto en el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, Julieta Prandi dialogó con el ciclo A la Tarde y compartió su experiencia tras la audiencia clave celebrada este lunes. Después de cinco años de procesos judiciales, exposiciones mediáticas y momentos críticos, la conductora detalló cómo atraviesa la espera de la sentencia.

La entrevista con Karina Mazzocco y el resto del panel puso en foco el costado más humano y vulnerable del calvario que la modelo vivió durante varios años. Julieta comenzó la charla dejando en claro la dimensión del momento que atraviesa: “No hay preparación posible. Pensar que estuve cinco años esperando este momento y que pasé por todos los tribunales y entrevistas, pericias, sesiones, lo que se te ocurra para llegar a este camino y tener finalmente, como fue el día miércoles, cara a cara a los jueces y poder decirles lo que yo había vivido. Fue muy duro para mí. Fue muy duro llegar ahí y también tener que relatarlo”.

image

La modelo subrayó el impacto que tuvo la audiencia en la que pudo declarar ante los jueces sobre lo que vivió. Para ella, hubo una diferencia notoria entre instancias previas relacionadas con “la división de bienes, alimentos, el régimen de comunicación”, y este último tramo, donde quedó expuesto “el horror mismo”.

Al referirse al desenlace judicial, Julieta Prandi remarcó la importancia de una condena efectiva: “Lo mínimo que pueden asegurarme es, aunque sea, una prisión domiciliaria si no le dan una preventiva en prisión, pero que no pueda salir de su domicilio, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”.