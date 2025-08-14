La angustia de Marley al despedir a sus hijos Mirko y Milenka

El conductor de Telefe compartió un video en redes sociales y emocionó a todos. ¿Por qué los herederos de Marley volvieron al país?

Marley regresó a la pantalla de Telefe con su clásico programa Por el Mundo. El conductor viajó junto a sus hijos Mirko y Milenka con quienes disfrutó de Estambul y China. Sin embargo, en las últimas horas, los menores regresaron a la Argentina.

La angustia de Marley quedó registrada en un video que subió a sus redes sociales en el que se ve la despedida a Mirko quien junto a su hermana regresó a Buenos Aires para continuar con sus actividades. “ Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida ”, escribió el conductor sobre el motivo de su vuelta al país.

El clip que musicalizó con Coming Around Again de Alanis Morissette y Carly Simon, se llenó rápidamente de likes y comentarios, destacando el gesto de Marley de priorizar las actividades de los menores. “Cuanta tristeza da separarse tantos días felices, pero hay que seguir con la vida diaria para un buen futuro. Mirko ama a su papá”, escribió una seguidora.

Los herederos de Marley estarán junto a la familia del conductor, quien reconoció que las despedidas no suelen ser nada fáciles. “Muy difícil separarse, pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo”, sumó la figura de Telefe.

Embed - Marley on Instagram: "Y un día @mirko_ok se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida. Muy difícil separarse pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo! #porelmundo" View this post on Instagram A post shared by Marley (@marley_ok)

Marley continuará con su ciclo de viajes por el mundo y se encuentra en China junto a Momi Giardina. Sin embargo, la participación de la mediática no convenció del todo al público.

El programa combinó entrevistas, visitas culturales y momentos de humor, pero no fue bien recibido por todos. Muchos espectadores consideraron que no aportó valor informativo sobre la cultura china y que sus bromas resultaron forzadas y pocas respetuosas.

La columnista de Luzu no tardó en reaccionar a las críticas y con cierta ironía escribió: “Recibí tanto hate por el programa desde China con Marley que creo que me van a declarar Patrimonio de la Humanidad… pero como ruina. Igual tranqui, las ruinas siempre atraen turismo”.

momi-giardina-aparecio-con-su-nuevo-KL7LJDBNJFBM7D3X735HZNNCGQ.avif

Lo cierto es que la presencia de Giardina en el programa de Marley generó flor de revuelo y críticas. “Pudiendo ser educativo, eligen hacer boludeces todo el tiempo”, fue uno de los tantos comentarios. En tanto que otros mencionaron a Iván de Pineda como el conductor que logra un equilibrio entre el entretenimiento y la cultura en sus viajes.