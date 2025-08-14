El primer posteo de Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

Julieta Prandi se expresó en sus redes sociales tras la condena a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género. “Pensé en rendirme”, reconoció la modelo en medio del juicio.

“ Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años”, dijo sobre el juicio que inició en 2019.

La conductora admitió que no fue una situación facil de enfrentar y que, en ocasiones, pensó en rendirse. “Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente y me fui sometiendo una y otra vez a infinidad de pericias y declaraciones, tantas, que en algún punto pensé en rendirme ”, recordó.

Fue en ese momento que reflexionó sobre lo que debe atravesar una víctima de violencia de género cuando busca justicia. “Es muy alto el precio… el dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados” escribió y lamentó que sea a eso a lo que se “someten en búsqueda de justicia”.

El agradecimiento también tuvo su párrafo aparte en el escrito y destacó el acompañamiento de la prensa que “incansablemente” reflejó los hechos y el juicio que en palabras de la actriz tiene que marcar un antes y un después en materia de violencia de género.

“Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron”, sumó en su extenso escrito que cerró al afirmar que hoy “soy la dueña del viento”.

Los detalles del penal donde Claudio Contardi estará preso

La Unidad Penitenciara N° 41 fue inaugurada oficialmente el 9 de febrero de 2006 y depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien la prisión tiene un régimen cerrado y con estrictos controles, está pensada para presos que mantienen una conducta adecuada dentro del penal. Una vez finalizados los trámites correspondientes, Claudio Contardi pasará sus días en ese recinto.

Se trata de una cárcel de máxima seguridad, destinada exclusivamente a internos varones y que cuenta con un pabellón para violadores. Allí hay alojados presos de altos perfil. Uno de los datos que llamó la atención de muchos es que Contardi compartirá pabellón con el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. También está, en ese mismo penal, Fernando Farré, quien asesinó a Claudia Schaefer en un caso que conmocionó al país.

Para que Contardi pueda entrar a ese penal deberá esperar. No está confirmado cuanto tiempo, ya que depende de si hay cupo o no para darle ingreso. Puede ser un día o puede ser semanas.

El empresario fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género y quedará alojado en el pabellón para violadores de la alcaidía de Zárate-Campana.

De esta manera, y luego de un proceso que duro años con denuncias mediáticas incluidas, finalizó el largo penar judicial de Julieta Prandi, quién se mostró satisfecha con la condena que recibió su exmarido. En las horas previas, la modelo había declarado que "quería una condena ejemplificadora", y que "si no iba preso la que no va a poder salir a la calle voy a ser yo".