Gran Hermano: Enojo por un casting que no fue

La Generación Dorada se puso en marcha y en las redes hay malestar de quienes hicieron el casting presencial.

Con personajes vinculados a la escena mediática y al mundo de las redes sociales, Gran Hermano puso primera a la nueva edición del reality más famoso de la televisión.

La Generación Dorada como se titula esta edición en el marco de los 25 años del programa la conduce, como hace ya varios años, Santiago del Moro.

Con 28 participantes dentro de la casa más famosa del país, el enojo no se hizo esperar en las redes sociales donde cuestionaron la selección de “personajes” que entraron a la competencia.

Desde Andrea del Boca pasando por Kennys Palacios, Divina Gloria, Lolo Poggio hasta Yanina Zilli fueron los famosos que entraron a la casa para competir por el premio mayor. Sumado a ellos, influencers y personalidades de América Latina también fueron elegidos para ser parte del programa.

El malestar no tardó en llegar y hubo quienes mostraron su descontento por un “casting” que no fue. Vale recordar que la inscripción a Gran Hermano fue virtual, pero durante la promoción también se realizó una convocatoria presencial en Buenos Aires y en algunas provincias de la Argentina.

Sin embargo, todo indica que el casting fue solo por promoción ya que los que ingresaron, según remarcaron, en las redes sociales se conocían entre ellos.

“Yo todavía tratando de sacarme la insolación de las 18 horas que espere en la fila para poder entrar”, “Se cagaron en todos los que hicieron la fila para entrar”, “Pobre la gente que fue a hacer el casting para que metan a gatos, amigos, novios de…”, “Y los que hicieron cuadras de fila?”, fueron algunos de los tantos comentarios en redes sociales.