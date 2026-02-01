Espectáculos La Mañana Soledad Aquino Soledad Aquino contó detalles del entierro de su primer hijo con Marcelo Tinelli

La expareja del conductor advirtió que el Cabezón alzó el cuerpo del pequeño y lo enterró solo en el Cementerio de la Recoleta.







Soledad Aquino conmovió al público al relatar detalles inéditos sobre la pérdida de Santiago, el primer hijo que esperaba junto a Marcelo Tinelli hace cuatro décadas. La exmodelo recordó el trágico episodio ocurrido por un desprendimiento de placenta cuando cursaba el octavo mes de un embarazo que terminó en una emergencia médica crítica. “Marcelo lo alzó, lo llevó a la Recoleta y lo enterró solo. Cuando vi el cajoncito que decía ‘Santiago Tinelli’, me desmayé”, reveló en una reciente entrevista.

Cómo atravesó Marcelo Tinelli el entierro de su hijo La madre de Micaela y Candelaria describió el inmenso dolor que atravesó el conductor, quien debió enfrentar el sepelio mientras ella permanecía internada en terapia intensiva tras perder mucha sangre. Según el relato, fue la madre de Aquino quien presenció el estado de vulnerabilidad absoluta del animador ante la pérdida de su primer descendiente varón. “Lloraba, estaba deshecho. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba”, rememoró sobre aquel momento que marcó profundamente la historia de la pareja.

La mujer también se refirió al final de su matrimonio años más tarde y a la dificultad que tuvo para procesar el desamor y la aparición de una nueva pareja en la vida de Tinelli. Explicó que el proceso de separación fue traumático y que le costó mucho tiempo despegar su identidad personal del presentador. “Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo”, admitió sobre la honestidad del expresidente de San Lorenzo en aquel entonces.