Preocupación por la salud de Andrea del Boca que debió abandonar Gran Hermano

La salud de Andrea del Boca generó fuerte preocupación entre los seguidores de Gran Hermano luego de que debiera abandonar la casa más famosa del país y ser trasladada a un sanatorio en San Isidro. La actriz se encuentra actualmente en observación en la clínica Las Lomas, tras una serie de estudios médicos que arrojaron resultados que requerían un seguimiento más exhaustivo.

Según trascendió, la salida se produjo en horas del mediodía, cuando recibió la indicación médica para ser derivada y continuar con controles fuera del reality. En ese momento, la situación generó nerviosismo en la participante, que debió ser contenida por el equipo del programa antes de ser trasladada.

De acuerdo a la información que circula, Andrea del Boca presentaría problemas de presión, cuadros gastrointestinales y parámetros cardiológicos que no habrían dado bien. Si bien en un primer momento se habló de internación, fuentes cercanas aclararon que se encuentra bajo observación médica.

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La actriz ya había manifestado malestar en los últimos días dentro de la casa, incluso mencionando que no se sentía del todo bien y que había sido atendida por varios profesionales. En total, al menos cuatro médicos la evaluaron antes de decidir su traslado.

Ahora, el futuro de Andrea en el programa dependerá de la evolución de su cuadro. Serán los médicos quienes determinen si está en condiciones de regresar o si deberá continuar con estudios y tratamiento fuera del reality. Mientras tanto, se espera que la producción de Gran Hermano emita un comunicado oficial para aclarar la situación. Además, trascendió que su entorno más cercano ya está al tanto de lo ocurrido y la acompaña en este momento.

Liberaron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de “viuda negra”

Luciana Martínez fue liberada en las últimas horas tras haber sido acusada de robo en modalidad “viuda negra” por un turista extranjero. La Justicia le otorgó la excarcelación mientras transcurra el proceso judicial que, según trascendió, se trata de un hecho que debe investigarse como un hurto y no como un delito más grave.

Luciana Martínez cámara salida depto Infobae

Pese a que la exparticipante de Gran Hermano quedó libre, la investigación continúa y se deberá determinar qué ocurrió realmente. El entorno de Luciana mantiene reserva y se mostró cauteloso a la hora de hablar del proceso que la tiene en el ojo de la tormenta. La ex Gran Hermano Luciana Martínez quedó envuelta en un fuerte polémica por la cual la Justicia está haciendo investigaciones. Es que tanto ella como su manager Cristian Wagner quedaron involucrados en un robo a un turista norteamericano en la modalidad de "viuda negra".

Según trascendió, la víctima habría sido dopada en su departamento de Palermo luego de que se conozcan en un boliche. En el relato del periodista de TN Marcos Barroca, contó: “Cuando se despierta, se da cuenta que le faltaban cosas. Recordaba muy poco de lo que había pasado la noche, sabía que él había ido a un boliche, que había tomado bastante, que los tres fueron hasta ese departamento y que después pierde la conciencia”.

“A ella la sacan prácticamente en pijama de su departamento en Palermo”, detalló en base a análisis de cámaras de seguridad con el que los investigadores reconstruyeron el camino de los sospechosos. Una de las situaciones más comprometedoras se dio en la casa del mánager donde encontraron un bolso con objetos robados: “Aparecen algunas de las pertenencias de este turista norteamericano, entre ellas el pasaporte. Increíblemente se llevaron hasta el pasaporte de este hombre”.

Luciana Martínez cámara Infobae

Sin embargo, a pesar de que la investigación avanza y en los próximos días tiene que declarar, Martínez niega haber sido parte de quiénes robaron. “Ella niega todas las acusaciones, por lo menos lo que trascendió, dice todo es un error, que no es así”, contó Barroca sobre lo que dijo en sus declaraciones.