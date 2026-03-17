Festejos y llantos tras la última eliminación de Gran Hermano

Este lunes Santiago del Moro anunció el nombre del jugador con menos votos en la placa positiva. Quién fue el menos votado.

Gran Hermano Generación Dorada vive una noche de mucha intensidad. Uno de los seis nominados se convirtió en el nuevo jugador eliminado. Brian, Eduardo, Kennys, Martin, Nick y Zunino fueron los candidatos a dejar la competencia a pocos días de cumplirse el primer mes de encierro.

El primer participante en ser salvado por el público fue Eduardo. El hermanito se mostró feliz por la noticia ya que era uno de los grandes candidatos a dejar la competencia. De hecho, en la noche del domingo sus compañeros pidieron que sea él el nuevo eliminado del reality de Telefe.

Minutos después, Del Moro anunció el nombre de Brian Sarmiento como el segundo salvado. “Estoy feliz. La verdad que siempre les digo que no me enseñen tanto ya que aprendo rápido. Tengo la sangre en los colmillos y estoy entendiendo el juego”, dijo el ex futbolista. “Brian es muy importante para la casa”, acotó Yanina Zilli.

A las 23 el conductor del ciclo reveló el nombre del otro salvado. “Contento. Gracias a la gente por apoyarme”, dijo Zunino tras ser elegido por el público para continuar en carrera.

Kennys fue el último salvado de cara al mano a mano entre Nick y Martin. “Prometí algo con Pincoya y es tirarnos a la pileta”, dijo el estilista que se salvó de la eliminación.

Embed - Nicolás Sícaro fue eliminado en medio de un escándalo con Solange Abraham - Gran Hermano 2026

Finalmente, Nicolás Sícaro se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano Generación Dorada. Abandonó la casa del reality de Telefe en medio de un escándalo tras caer en el mano a mano de la placa positiva contra Martín Rodríguez.