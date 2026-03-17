Liberaron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano, acusada de “viuda negra”

La joven fue señalada por un extranjero, sin embargo la justicia le otorgó la excarcelación mientras avanza la causa.

Luciana Martínez fue liberada en las últimas horas tras haber sido acusada de robo en modalidad “viuda negra” por un turista extranjero.

La Justicia le otorgó la excarcelación mientras transcurra el proceso judicial que, según trascendió, se trata de un hecho que debe investigarse como un hurto y no como un delito más grave.

Pese a que la exparticipante de Gran Hermano quedó libre, la investigación continúa y se deberá determinar qué ocurrió realmente. El entorno de Luciana mantiene reserva y se mostró cauteloso a la hora de hablar del proceso que la tiene en el ojo de la tormenta.

Qué dijo Luciana Martínez tras la fuerte denuncia

La ex Gran Hermano Luciana Martínez quedó envuelta en un fuerte polémica por la cual la Justicia está haciendo investigaciones. Es que tanto ella como su manager Cristian Wagner quedaron involucrados en un robo a un turista norteamericano en la modalidad de "viuda negra".

Según trascendió, la víctima habría sido dopada en su departamento de Palermo luego de que se conozcan en un boliche. En el relato del periodista de TN Marcos Barroca, contó: “Cuando se despierta, se da cuenta que le faltaban cosas. Recordaba muy poco de lo que había pasado la noche, sabía que él había ido a un boliche, que había tomado bastante, que los tres fueron hasta ese departamento y que después pierde la conciencia”.

“A ella la sacan prácticamente en pijama de su departamento en Palermo”, detalló en base a análisis de cámaras de seguridad con el que los investigadores reconstruyeron el camino de los sospechosos.

Martínez cámara tercer piso Infobae

Una de las situaciones más comprometedoras se dio en la casa del mánager donde encontraron un bolso con objetos robados: “Aparecen algunas de las pertenencias de este turista norteamericano, entre ellas el pasaporte. Increíblemente se llevaron hasta el pasaporte de este hombre”,

Sin embargo, a pesar de que la investigación avanza y en los próximos días tiene que declarar, Martínez niega haber sido parte de quiénes robaron.

“Ella niega todas las acusaciones, por lo menos lo que trascendió, dice todo es un error, que no es así”, contó Barroca sobre lo que dijo en sus declaraciones.