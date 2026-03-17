Se conocieron los videos que comprometen a Luciana Martínez acusada de "viuda negra"

En las últimas horas se conocieron tres filmaciones diferentes que muestran detalles del escándalo que involucra a la ex Gran Hermano.

La situación de Luciana Martínez , ex participante de Gran Hermano , sigue siendo comprometida tras haber quedado involucrados junto con su manager Cristian Wagner en un episodio delictivo en el cual habrían sido protagonistas. Mientras atraviesa los días detenida en la Capital Federal y haciendo las declaraciones pertinentes, aparecieron videos que fueron sumados al expediente que investiga la Justicia.

Más allá de que en declaraciones negaron haber sido parte del robo a un estadounidense en un departamento del barrio de Palermo tras haberlo conocido en un boliche llamado Makena, las imágenes son comprometedoras. Las mismas fueron tomadas por las cámaras de seguridad del hotel donde estaba alojado la víctima y escenario donde se detectó la modalidad de robo "viuda negra".

Ambos fueron filmado a las 6-52 de la madrugada en el tercer piso del hotel Smart. Allí se la ve a Martínez con lentes de sol y a Wagner con un tambaleo particular detectado en su caminata, que podría coincidir con un estado de ebriedad. Por su parte la víctima portaba una bandeja con tres copas y una botella de champagne.

Martínez cámara tercer piso Infobae

Otra de las cámaras que tomó imágenes del episodio fue de un edificio que está frente al domicilio en el que ocurrió el hecho. Se trata de una cámara de vigilancia que grabó el momento en el que cayeron, en principio, cuatro prendas de vestir y otros elementos desde las alturas del edificio. Según la información de la cámara ocurrió 7:07 horas de la mañana.

Sumado a esto, la tercera grabación muestra que la ex Gran Hermano salió del departamento del estadounidense a las 7:49, sin su manager que habría salido antes con los objetos arrojados desde las alturas, según el testimonio de la víctima.

Más allá de las filmaciones, tanto Martínez como Wagner brindaron declaraciones este lunes. En el mismo, Martínez denunció que Bradley Cameron Varela, quien sería la víctima, la abusó sexualmente en el baño de la habitación.

Luciana Martínez cámara Infobae

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo de Alfredo Godoy,