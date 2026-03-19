Un influencer se inspiró en un tema de Gilda para proponer el hit para la Scaloneta

Ya se empieza a palpitar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y en las redes ya suena el nuevo hit.

El músico e influencer Palmito , muy popular en la red social Tik Tok, lanzó en los últimos días un adelanto de su nueva canción titulada "La cuarta estrella", dedicada a la Selección Argentina con miras al Mundial 2026 y que promete en convertirse en un cántico de la hinchada argentina en la cita mundialista.

Este tema sigue al éxito viral que creó para la Copa América 2024, consolidándose como uno de los creadores de hits populares para la Scaloneta dentro de los seguidores más acérrimos al seleccionado.

El artista compartió el adelanto en sus redes sociales, incluyendo TikTok, bajo el título "LA CUARTA ESTRELLA | La nueva de Argentina para el Mundial 2026?", sugiriendo una temática renovada hacia el próximo objetivo mundialista e inspirada en "No me arrepiento de este amor" de la recordada cantante de cumbia, Gilda.

Recordemos que en el último Mundial, donde la Argentina se consagró campeona en Qatar, todos los argentinos cantamos hasta el cansancio el hit "Muchachos", inspirado en la popular canción de La Mosca.

Se supo qué hizo Emilia Mernes tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas

La tensión escala en el distanciamiento que tendrían Tini Stoessel y Emilia Mernes en una pelea que se hizo pública cuando la ex actriz en la novela Violetta dejó de seguirla en las redes sociales marcando que las cosas no estarían como hace algunos años. Por largo tiempo tuvieron una buena relación, de hecho llegaron a hacer colaboraciones de canciones juntas, pero ahora no estaría nada bien.

En las últimas horas quien se metió en la polémica para dar detalles de lo que ocurre en este encontronazo fue la periodista Yanina Latorre, quien se caracteriza por su forma de afrontar las noticias. “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, contó Yanina durante le programa Sálvese Quién Pueda (SQP).

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Por lo que contó sobre Emilia Mernes pic.twitter.com/8JIscXamtb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 18, 2026

Por otra parte, detalló sobre la situación: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”. La periodista hizo referencia a que, más allá de que las figuras dejan de seguirla en la cuenta, los fanáticos también siguen el mismo camino generando una salida masiva. Lo peor es que no se trata de solo una figura sino que también dejaron de seguirla María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Taichu entre otras personas que mostraron sus diferencias.

Sobre el motivo del escándalo Yanina alegó que se debería a que se llevó parte del staff de Tini a su equipo cuando esta última paró en 2024: “Cuando ella paró, las recomendó de buena onda. Lo lógico sería: ‘Bueno, ahora volvés, te los devuelvo, yo sigo mi camino’”.

A su vez, Yanina contó: "Por eso en el ambiente la llaman a Emilia ‘La chorizo de equipos’. El problema es que Emilia tiene muy mala fama con esto de los bailarines. Tini fue generosa con Emilia y ella se le quedó con la gente”.