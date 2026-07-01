Cavani firmó la recisión de contrato y los hinchas de Boca se expresaron en las redes

El delantero uruguayo ya no pertenece al plantel. Estuvo tres temporadas y no pudo ganar un solo título.

Este miércoles se terminó formalmente el vínculo entre Edinson Cavani y Boca . El delantero uruguayo firmó la recisión del contrato que finalizaba a fin de año y ya no pertenece a la institución de la Ribera. En tres temporadas, tuvo muchos problemas de lesiones y no pudo ganar títulos con el xeneize.

El uruguayo, séptimo máximo goleador del planeta en actividad, arribó al club a mediados de 2023 y fue protagonista del equipo que perdió la final de la Libertadores de ese año ante Fluminense en Brasil.

Tuvo su mejor semestre en el inicio de 2024, cuando marcó varios goles importantes, incluyendo uno para eliminar a River, cuando al equipo lo dirigía Diego Martínez.

Sin embargo, la caída en semifinales ante Estudiantes de La Plata fue el comienzo de una serie de fracasos deportivos, tanto en lo individual como lo colectivo.

El equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Cruzeiro y apenas clasificó a la fase previa de la Libertadores del año siguiente. En esa instancia, Cavani falló una chance increíble ante Alianza Lima y Boca quedó eliminado por penales. Esa terminaría siendo la foto del paso del uruguayo por el club.

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Después, cada vez fue jugando menos. Tanto con Fernando Gago como con Miguel Ángel Russo, la cantidad de minutos fue disminuyendo.

Así ocurrió en el Mundial de Clubes, donde apenas jugó contra el Auckland City y mostró una imagen deplorable. Eso se acentuó cuando Claudio Úbeda se hizo cargo del equipo, tras el fallecimiento de Miguel.

El técnico interino tuvo que poner a Milton Giménez por la pésima condición física de Cavani, que fue de un tratamiento a otro intentando mejorar en la zona lumbar.

Pese a las enormes dificultades para tener continuidad, Juan Román Riquelme no buscó interrumpir el contrato que finalizaba en diciembre de 2026 y se había renovado en octubre del 2024.

Con la eliminación de la Libertadores en fase de grupos y Cavani pasando más tiempo en el palco que en la cancha, a ambas partes no les quedó otra que finalizar el vínculo.

Fueron apenas 81 partidos disputados en tres años, con 28 goles y 12 asistencias.

Los hinchas de Boca se manifestaron en las redes

Con muchos comentarios negativos, algunos fanáticos de Boca se expresaron en las redes sociales al conocerse la noticia de la desvinculación oficial.

Cabe recordar que Cavani donó la mitad de su sueldo en los últimos meses a las inferiores de Boca, en un gesto que buscó colaborar con el club y al mismo tiempo mejorar su imagen.

Embed 2023 el único y buen año de Cavani en Boca, de gran rendimiento y metiendo muchos goles. Luego vino esa nefasta lesión en la espalda y nunca pudo volver bien. Nadie hubiera querido este final pero había que cortar esto porque ya era muy desgastante. — gaby_marisol (@gabimarisol_12) July 1, 2026

Embed Tiempo atrás Cavani fue un gran delantero, pero lamentablemente a Boca llegó para cobrar un sueldo sin hacer nada, ya era momento de que se vaya. https://t.co/otVO3V9H10 — San (@San_KVM) July 1, 2026

Embed El Vasco ya limpio a:



Ander Herrera (rescindió)

Edinson Cavani (rescinde)

Nicolás Orsini (rescinde)

Juan Ramírez (buscan rescindirle)

Marcelo Weigandt (apartado)

Juan Barinaga (apartado)

Agustín Martegani (apartado)

Lucas Janson (apartado) pic.twitter.com/BK8wR4lbpW — Frabigol Xeneize (@frabigolxeneize) July 1, 2026